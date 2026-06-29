もっと買わなくて後悔…クローゼットがすっきり整う！100均の小さな収納グッズ
商品情報
商品名：アルミフックピンチ（1個）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480514741
ハンガーに掛けにくい衣類も収納できる！ダイソーの『アルミフックピンチ』
クローゼット内で収納しづらいアイテムって意外と多いですよね。スカーフやネクタイ、パンツなど、普通のハンガーには掛けにくいアイテムほど収納に悩みます。
ダイソーの『アルミフックピンチ』は、そんな場面で活躍するアイテム。アルミニウム合金でできた小型フックピンチで、アイテムをしっかり挟んで、吊るして収納できるのが特徴です。
クローゼットを整理整頓しつつ、省スペースで保管することができます。収納用アイテムなので使用は室内専用です。
筆者はダイソーのハンガー売り場で見つけて、クローゼット収納に使えそうだと思い、1つ購入しました。
先端にやわらかい素材が付いていて、挟んだものが滑りにくい設計です。衣類はもちろん、スカーフやネクタイのような薄手のものもしっかり挟むことができます。
かさばる衣類を省スペース化！気になる挟み跡は付く？
クローゼットに吊るして収納できるので、省スペース化にもひと役買ってくれます。畳んで積み重ねる収納だと、下の衣類を取り出すたびに崩れがちですが、吊るしておけば取り出しもスムーズ。
小さなクリップタイプなので場所を取りにくく、クローゼットの空いたスペースを活用しやすいのがポイントです。
ハンガー1本を使うほどではないアイテムの収納先を増やせるので、収納方法に悩みやすい小物類とも相性◎です。
パンツの収納に使ってみました。クリップの力はかなり強力です！
ポールに掛けた状態で軽く振ってみても、落ちる気配は全くなし。ちょっとやそっとでは脱落しにくそうな印象です。小さなクリップながら、しっかり固定できるのがよかったです。
一方で、挟んだ跡は多少付きます。よーく見ないと分からない程度とはいえ、若干跡が残りました。
そのため、筆者は部屋着のスウェットを収納する際に使っています。このフックピンチは、跡が付いても気になりにくい衣類との相性が良さそうです。
今回は、ダイソーの『アルミフックピンチ』をご紹介しました。衣類の整理整頓を進めたいときに、ひとつあると活躍してくれる収納グッズです。
もっと買っておけばよかったと思うくらい、クローゼットの空きスペースを有効活用しやすくなったのでオススメです！気になる方はぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。