もっと買わなくて後悔…クローゼットがすっきり整う！100均の小さな収納グッズ

クローゼット内で置き場所に困るアイテムは意外と多いもの。折りたたんで積むと取り出しにくく、ハンガーに掛けようとしても形が合わないことがあります。そんな収納の悩みに役立つアイテムがダイソーにあります！掛けにくい衣類や小物を吊るしてスッキリ保管できるので、スペースを有効活用しやすくなりますよ。

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商品情報

商品名：アルミフックピンチ（1個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480514741

ハンガーに掛けにくい衣類も収納できる！ダイソーの『アルミフックピンチ』

クローゼット内で収納しづらいアイテムって意外と多いですよね。スカーフやネクタイ、パンツなど、普通のハンガーには掛けにくいアイテムほど収納に悩みます。

ダイソーの『アルミフックピンチ』は、そんな場面で活躍するアイテム。アルミニウム合金でできた小型フックピンチで、アイテムをしっかり挟んで、吊るして収納できるのが特徴です。

クローゼットを整理整頓しつつ、省スペースで保管することができます。収納用アイテムなので使用は室内専用です。

筆者はダイソーのハンガー売り場で見つけて、クローゼット収納に使えそうだと思い、1つ購入しました。

先端にやわらかい素材が付いていて、挟んだものが滑りにくい設計です。衣類はもちろん、スカーフやネクタイのような薄手のものもしっかり挟むことができます。

かさばる衣類を省スペース化！気になる挟み跡は付く？

クローゼットに吊るして収納できるので、省スペース化にもひと役買ってくれます。畳んで積み重ねる収納だと、下の衣類を取り出すたびに崩れがちですが、吊るしておけば取り出しもスムーズ。

小さなクリップタイプなので場所を取りにくく、クローゼットの空いたスペースを活用しやすいのがポイントです。

ハンガー1本を使うほどではないアイテムの収納先を増やせるので、収納方法に悩みやすい小物類とも相性◎です。

パンツの収納に使ってみました。クリップの力はかなり強力です！

ポールに掛けた状態で軽く振ってみても、落ちる気配は全くなし。ちょっとやそっとでは脱落しにくそうな印象です。小さなクリップながら、しっかり固定できるのがよかったです。

一方で、挟んだ跡は多少付きます。よーく見ないと分からない程度とはいえ、若干跡が残りました。

そのため、筆者は部屋着のスウェットを収納する際に使っています。このフックピンチは、跡が付いても気になりにくい衣類との相性が良さそうです。

今回は、ダイソーの『アルミフックピンチ』をご紹介しました。衣類の整理整頓を進めたいときに、ひとつあると活躍してくれる収納グッズです。

もっと買っておけばよかったと思うくらい、クローゼットの空きスペースを有効活用しやすくなったのでオススメです！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。