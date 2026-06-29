アイデアに感動！むしろ全商品くっつけて欲しい！取り出しやすさが段違いな100均スポンジ

シートスポンジって、取り出す際に他のものも一緒に出てきてしまうのが難点…。そんなイライラを解消してくれたのが、ダイソーの『キレイにしまえる！メラミンシート』でした！シートタイプのメラミンスポンジなのですが、1枚ずつくっついているので取り出しやすさが段違い！スッキリしまえて、汚れ落ちも良く優秀ですよ◎

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商品情報

商品名：キレイにしまえる！メラミンシート（落ち落ちV、32枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3.2×6×0.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939933

よくある商品の弱点を克服！ダイソーのシートスポンジ

今回は、ダイソーで見つけた『キレイにしまえる！メラミンシート（落ち落ちV、32枚）』をご紹介します。

シート状のメラミンスポンジはもはや百均の定番グッズと言ってもいいほどよく見かけるアイテムですが、こちらの商品はあえてつながっている形になっているのが特徴です。

価格は110円（税込）。キッチン消耗品売り場で見つけました。

シート状のスポンジは取り出す際に、他のものも一緒に出てきてしまうのが不満でした。

袋がぐちゃぐちゃになっていると余計に取り出しにくいので、少しずつイライラも積み重なる始末…。

その点この商品は、スポンジが1枚1枚繋がっているので、使う際にペリペリとはがして簡単に取り出せます。

保管時もバラバラになりにくいので管理が楽になります！

収納ケースにもスッキリ入れられるため、毎日気持ちよく使用できます。

また、スポンジ同士が繋がっているため、買い足した際も収納ケースに入れやすいのがいいなと思いました！

『キレイにしまえる！メラミンシート』の使い心地は？

使いたいときに、サッとはがすことでスムーズに取り出せます。完全にくっついているわけではないので、片手でも上手くやればはがせます。

大きさは約3.2×6×0.5cmで、幅は指2本分くらい、長さは第二関節くらいまでの小さなシートです。そのため、1回1回使い切りやすい点もありがたいです。

コップの茶渋を擦ってみたところ、とてもピカピカになりました。使い勝手は一般的なメラミンスポンジと同様ですが、シート状で掴みやすく、コントロールもしやすいです。

今回は、ダイソーの『キレイにしまえる！メラミンシート（落ち落ちV、32枚）』をご紹介しました。

とにかくアイデアが凄いと感動しました！いつもシートスポンジを1枚取り出すたびに、余分に一緒にくっついてきてしまい煩わしかったので、ストレスなく使えて本当に助かります。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。