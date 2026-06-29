TXT、7月8日より「タリーズ」と豪華コラボ決定！韓国が感じられるメニューに限定グッズ販売

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、「タリーズ」とコラボを展開する。

6月29日、カフェチェーン「タリーズコーヒージャパン」は、来る7月8日からTOMORROW X TOGETHERとのコラボレーションを展開すると発表した。

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「それぞれ違う君と僕が、1つの夢で集まって、ともに明日を作って行く」という意味を持つTOMORROW X TOGETHER。

彼らのグループ名に込められた希望と、「タリーズ」が提供するくつろぎの空間とこだわりの商品を融合させ、日常に輝きを与えるカフェ体験を提供する。

（写真提供＝タリーズコーヒージャパン株式会社

© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.）

キャラメルフォームアメリカ―ノや、マンゴーセパレートティーと、韓国で人気のカフェメニューをモチーフにした2種の限定ドリンクのほか、ヤンニョムチキンチーズサンド、サツマイモパン、カップティラミスと、韓国で定番のメニューをアレンジしたフードなど、さまざまなコラボ商品が販売される。ドリンクに関しては、限定デザインカップで提供される。

（写真提供＝タリーズコーヒージャパン株式会社

© BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.）

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また、アイテムの一部には、TOMORROW X TOGETHERの公式キャラクター「PPULBATU」が「タリーズ」の店員になったオリジナルデザインを使用し、“コラボレーション感”を演出する。

さらに、7月8日〜8月2日、東京、大阪、愛知の全国3店舗は、パネル展示やタペストリーの設置など、TOMORROW X TOGETHERの装飾が飾られた特別仕様となる見通しだ。

なお、TOMORROW X TOGETHERと「タリーズ」のコラボは、7月8日〜8月4日に展開される予定だ。