【イヴ ウサミミランジェリーVer.】 11月 再販予定 価格：26,400円

サウザンドのフィギュアブランド「GOLDENHEAD＋」は、フィギュア「イヴ ウサミミランジェリーVer.」を11月に再販する。価格は26,400円。

本製品は、イラストレーターのrurudo氏が手掛けた、ウサミミランジェリーの姿に身を包んだオリジナルキャラクター「イヴ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

ヒラヒラでふわふわな衣装に身を包み、物憂げな表情でこちらを見つめるイヴの瞳に思わず吸い込まれてしまいそうで、透明感のあるランジェリーからスラリと伸びる美脚や、大ボリュームの髪の毛、Cuteなウサミミなど、可愛いが溢れている。

また、衣装を脱いだ姿を表現できる「上半身差し替えパーツ」が付属している。

「イヴ ウサミミランジェリーVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座＜特典＞上半身差し替えパーツ

(C) rurudot

※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。