【今週のキャンペーン情報5選】焼肉29％OFF＆増量、セブンコーヒー2杯目半額、とり鉄焼き鳥半額…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。
All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月29日〜7月5日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
「焼肉の和民」では、6月29日の「肉の日」にちなみ、1日限定の特別セールを開催します。
看板商品である「ワタミカルビ（中サイズ）」は1皿547円（税込）の値段はそのままで内容量が29％増量するほか、「ワタミ上カルビ」は通常1皿877円（税込）のところ、29％OFFの622円（税込）の特別価格で提供されます。対象商品に注文制限はなく、何皿でも注文可能です。
※開催期間：2026年6月29日（月）
※詳細は焼肉の和民の公式Webサイトをご確認ください。
セブン-イレブンでは、7月11日の「セブン-イレブンの日」に向けた企画の一環として、セブンカフェがお得に楽しめるレシートクーポンキャンペーンを開催します。
期間中にセブンカフェ コーヒーを1杯購入すると、購入日限定で使用できる「セブンカフェ半額レシートクーポン」が1枚発行されます。クーポンは当日限定で使用でき、1杯目と異なる商品や異なるサイズを選ぶことも可能です。
※開催期間：2026年7月1日（水）〜5日（日）
※セブン-イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。詳細はセブン-イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
焼き鳥居酒屋「とり鉄」では、創業26年を迎えた感謝を込めて「創業祭・人気の焼き鳥6種半額セール」を開催します。
定番の「とりもも串」をはじめ、ジューシーな「特製つくね串」や大人気の「白どんぐり串」など、自慢の串焼きが6種半額に。1本88円（税込）〜という破格の特別価格で楽しむことができます。
※開催期間：6月29日（月）〜7月2日（木）
※店内飲食のみが対象となります。実施状況は店舗により異なります。詳細はとり鉄の公式Webサイトをご確認ください。
ファミリーマートでは、創立45周年を記念した「いちばんチャレンジ」の一環として、対象商品を1個買うと対象商品の無料引換券（レシートに印字）が1枚もらえるキャンペーンを開催します。6月30日（火）からは「第2弾」がスタートします。
第2弾の期間中、「明治 ガルボ ポケットパック各種」や「不二家 カントリーマアム チョコまみれ 48G／ミニバニラ」「サントリー サントリー天然水 550ml」など、対象のお菓子や飲料、カップ麺などを購入すると、それぞれに対応した商品の無料引換券がもらえます。
※発券期間：2026年6月30日（火）〜7月6日（月）
※引換期間：2026年7月7日（火）午前7時〜13日（月）
※地域・店舗によって対象商品が異なる場合や取り扱いがない場合があります。詳細はファミリーマートの公式Webサイトをご確認ください。
ステーキ専門レストラン「ステーキ宮」では、新登場のドリアメニューを主役とした「ドリアの逆襲キャンペーン」を開催します。
期間中、「宮ミートドリア」を770円（税込）、「とろ〜りチーズとぷりぷり海老のドリア」を880円（税込）のお試し価格で提供。いずれもディナー価格から約6割引となるお得な特別価格です。また、ドリア単品での注文も期間中は20％OFFで提供されます。
※開催期間：2026年7月3日（金）〜20日（月）
※詳細はステーキ宮のプレスリリース資料をご確認ください。
(文:All About 編集部)
All About編集部がピックアップした“今週（2026年6月29日〜7月5日）のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
1：焼肉の和民
「焼肉の和民」では、6月29日の「肉の日」にちなみ、1日限定の特別セールを開催します。
※開催期間：2026年6月29日（月）
※詳細は焼肉の和民の公式Webサイトをご確認ください。
2：セブン-イレブン
セブン-イレブンでは、7月11日の「セブン-イレブンの日」に向けた企画の一環として、セブンカフェがお得に楽しめるレシートクーポンキャンペーンを開催します。
期間中にセブンカフェ コーヒーを1杯購入すると、購入日限定で使用できる「セブンカフェ半額レシートクーポン」が1枚発行されます。クーポンは当日限定で使用でき、1杯目と異なる商品や異なるサイズを選ぶことも可能です。
※開催期間：2026年7月1日（水）〜5日（日）
※セブン-イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。詳細はセブン-イレブンの公式Webサイトをご確認ください。
3：とり鉄
焼き鳥居酒屋「とり鉄」では、創業26年を迎えた感謝を込めて「創業祭・人気の焼き鳥6種半額セール」を開催します。
定番の「とりもも串」をはじめ、ジューシーな「特製つくね串」や大人気の「白どんぐり串」など、自慢の串焼きが6種半額に。1本88円（税込）〜という破格の特別価格で楽しむことができます。
※開催期間：6月29日（月）〜7月2日（木）
※店内飲食のみが対象となります。実施状況は店舗により異なります。詳細はとり鉄の公式Webサイトをご確認ください。
4：ファミリーマート
ファミリーマートでは、創立45周年を記念した「いちばんチャレンジ」の一環として、対象商品を1個買うと対象商品の無料引換券（レシートに印字）が1枚もらえるキャンペーンを開催します。6月30日（火）からは「第2弾」がスタートします。
第2弾の期間中、「明治 ガルボ ポケットパック各種」や「不二家 カントリーマアム チョコまみれ 48G／ミニバニラ」「サントリー サントリー天然水 550ml」など、対象のお菓子や飲料、カップ麺などを購入すると、それぞれに対応した商品の無料引換券がもらえます。
※発券期間：2026年6月30日（火）〜7月6日（月）
※引換期間：2026年7月7日（火）午前7時〜13日（月）
※地域・店舗によって対象商品が異なる場合や取り扱いがない場合があります。詳細はファミリーマートの公式Webサイトをご確認ください。
5：ステーキ宮
ステーキ専門レストラン「ステーキ宮」では、新登場のドリアメニューを主役とした「ドリアの逆襲キャンペーン」を開催します。
期間中、「宮ミートドリア」を770円（税込）、「とろ〜りチーズとぷりぷり海老のドリア」を880円（税込）のお試し価格で提供。いずれもディナー価格から約6割引となるお得な特別価格です。また、ドリア単品での注文も期間中は20％OFFで提供されます。
※開催期間：2026年7月3日（金）〜20日（月）
※詳細はステーキ宮のプレスリリース資料をご確認ください。
(文:All About 編集部)