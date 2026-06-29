「仕事は増えたのに30万円も減ってしまった」60代公務員女性の夏ボーナス50万円
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、近畿地方にお住まいの60代女性のケースをご紹介します。
年代性別：60代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：近畿地方
職種：保育・教育系
業種：教員
雇用形態：公務員
勤務年数：30年以上
世帯年収：本人550万円、配偶者0円
現預金：550万円、リスク資産：2000万円
2026年の夏ボーナスについては「50万円」と予想。金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
その理由として「評価制度が変わったため」と語っています。
ちなみに、ここ数年の夏ボーナスの推移は「2025年は80万円、2024年は75万円、2023年は70万円」と増加傾向が続いていたところ、今年は一転して「50万円」と大幅減額となる見込みです。
その理由として「仕事は増えているのに、給料は下がっているため」と不満を抱えながらも現在は「あきらめている」とため息をつきます。
今回のボーナスは旅行と家電購入などに充てる予定とあり、具体的には「旅行に25万円、家電購入に20万円」と語っています。
また物価高の影響について「さらに旅行に回せる費用が少なくなる」とコメントを残されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：あけみママ
年代性別：60代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：近畿地方
職種：保育・教育系
業種：教員
雇用形態：公務員
勤務年数：30年以上
世帯年収：本人550万円、配偶者0円
現預金：550万円、リスク資産：2000万円
「夏ボーナスは50万円予想。2025年は80万円」今回の投稿者は、公務員（正規職員）として教員を務める、あけみママさん。
2026年の夏ボーナスについては「50万円」と予想。金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
その理由として「評価制度が変わったため」と語っています。
ちなみに、ここ数年の夏ボーナスの推移は「2025年は80万円、2024年は75万円、2023年は70万円」と増加傾向が続いていたところ、今年は一転して「50万円」と大幅減額となる見込みです。
「仕事は増えているのに給料は下がっている」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない」と話します。
その理由として「仕事は増えているのに、給料は下がっているため」と不満を抱えながらも現在は「あきらめている」とため息をつきます。
今回のボーナスは旅行と家電購入などに充てる予定とあり、具体的には「旅行に25万円、家電購入に20万円」と語っています。
また物価高の影響について「さらに旅行に回せる費用が少なくなる」とコメントを残されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)