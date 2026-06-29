「番狂わせを起こす可能性は十分にある」元日本代表DFが森保ジャパンに期待。「ブラジルより優れている」と評価した点は？【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
日本はグループＦ第１節のオランダ戦を２−２で引き分け、第２戦のチュニジア戦は４−０で快勝。最終節のスウェーデン戦は１−１で引き分けて、グループ２位で決勝トーナメント進出を果たした。
ブラジルメディア『Globo』によれば、かつて清水エスパルスや浦和レッズなどでプレーしたブラジル出身の元日本代表DF三都主アレサンドロ氏は、「日本とブラジルのどちらを応援するのか」と問われ、次のように答えた。
「もちろん私は日本を応援する。ブラジルを応援するブラジル人はすでに何百万人もいる。だから日本を応援させてほしい。日本には本当に良いサッカーがあることを証明するために、僕はこの国を選んだ」
また「日本は万全な準備ができていると感じる。ブラジルほどのタレントは揃っていないが、一昔前とは違い、登録メンバーのうち、23人もの選手が海外でプレーをしている」と日本の成長に触れつつ、こう続けた。
「もしブラジルが油断をすれば、負ける可能性も十分にある。昨年10月の親善試合で日本に敗れた（２−３）時のようにね。この試合では、日本が組織的なプレーを重視していることが示された。もはや、かつてのような未熟で、ただがむしゃらに走り回るだけではない。組織力の点ではブラジルより優れている。ブラジルが本命だが、日本が番狂わせを起こす可能性は十分にある」
森保ジャパンは、サッカー王国ブラジルを相手に大金星を挙げられるか。注目の試合は日本時間で30日の午前２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！
日本はグループＦ第１節のオランダ戦を２−２で引き分け、第２戦のチュニジア戦は４−０で快勝。最終節のスウェーデン戦は１−１で引き分けて、グループ２位で決勝トーナメント進出を果たした。
ブラジルメディア『Globo』によれば、かつて清水エスパルスや浦和レッズなどでプレーしたブラジル出身の元日本代表DF三都主アレサンドロ氏は、「日本とブラジルのどちらを応援するのか」と問われ、次のように答えた。
また「日本は万全な準備ができていると感じる。ブラジルほどのタレントは揃っていないが、一昔前とは違い、登録メンバーのうち、23人もの選手が海外でプレーをしている」と日本の成長に触れつつ、こう続けた。
「もしブラジルが油断をすれば、負ける可能性も十分にある。昨年10月の親善試合で日本に敗れた（２−３）時のようにね。この試合では、日本が組織的なプレーを重視していることが示された。もはや、かつてのような未熟で、ただがむしゃらに走り回るだけではない。組織力の点ではブラジルより優れている。ブラジルが本命だが、日本が番狂わせを起こす可能性は十分にある」
森保ジャパンは、サッカー王国ブラジルを相手に大金星を挙げられるか。注目の試合は日本時間で30日の午前２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！