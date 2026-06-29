ほっともっと、“クセになる辛さ”のサイドメニュー「旨辛骨付きレッドチキン」発売
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は、サイドメニュー「旨辛骨付きレッドチキン」を7月2日より全国の「ほっともっと」店舗で発売する。
「旨辛骨付きレッドチキン」は、夏の食欲をそそる“クセになる辛さ”の骨付きチキン。ガーリックとチキンの濃厚な旨味をベースに、チリペッパーと唐辛子の刺激的な辛さをプラス。あと引く辛さの中にも、噛むほどに素材本来の旨味がじんわりと広がる、奥深い味わいが特長だそう。
クセになる辛さ 旨辛骨付きレッドチキン(8本入り) 570円
価格は4本入り320円、8本入り570円。全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)にて販売される。
「旨辛骨付きレッドチキン」は、夏の食欲をそそる“クセになる辛さ”の骨付きチキン。ガーリックとチキンの濃厚な旨味をベースに、チリペッパーと唐辛子の刺激的な辛さをプラス。あと引く辛さの中にも、噛むほどに素材本来の旨味がじんわりと広がる、奥深い味わいが特長だそう。
クセになる辛さ 旨辛骨付きレッドチキン(8本入り) 570円
価格は4本入り320円、8本入り570円。全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)にて販売される。