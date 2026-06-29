歌舞伎俳優の中村獅童さん、陽喜さん、夏幹さん親子がスーツケースブランド「アジア・ラゲージ」の『KABUKI』新WEB CM &『KABUKI 14』 発表イベントに登場しました。

【写真を見る】【中村獅童】息子たちの爛弌璽拭辞畚弍蕕縫椒筌が止まらず「僕がやった方が上手だった」「いなくてもよかった…」





「KABUKI」は、日本文化を象徴する歌舞伎の美意識や華やかな世界観をデザインに落とし込んだスーツケースコレクション。今回、初のキッズサイズ「KABUKI 14」が発売になり、陽喜さん、夏幹さんは初主演として新WEBCMに出演します。









CMでジャズダンスに挑戦した陽喜さんは「難しかった」 夏幹さんは「楽しかったです」とそれぞれ感想を語りました。これに対して、父である獅童さんは犧Ｆ、この人たちのバーターなんですけど、僕がやった方が上手にできた瓩搬子たちにいきなりライバル心を発揮。牴箸任皺親も稽古をしていたみたい。3歳くらいから色々なライブとかコンサートを見せてきたので、陽喜は今回の世界観が好きだったので入りやすかったと思う瓩搬子たちの努力を明かしつつ、爐泙◆∨佑やった方が上手だった瓩蛤禿拉芦，靴靴堂饐譴鮠个錣擦泙靴拭









息子たちだけでの仕事が増えることに獅童さんは狄討箸靴討呂△蠅たい反面、ライバル心が強くなる。いくら親子とはいえ舞台に立ったらライバル。親子関係というより対役者なので。彼らが活躍してくれるのは嬉しい反面。ライバル心がメラメラしています瓩畔雑な心境を吐露。









また、「パパと一緒にCMに出演したかったか？」と尋ねられると、陽喜さんは「どちらでもという感じです」と回答。獅童さんは「気を遣っている？」と声をかけると、陽喜さんは猖榲にどちらでもいい感じです瓩肇ールに答え、獅童さんは「大人になったな」としみじみ。対して、夏幹さんは「一緒に出たかったです」と回答すると、獅童さんは犧は「超パパっ子」なので本心だと思います瓩肇曠辰箸靴討い泙靴拭









その後も獅童さんのぼやきはとまらず、犧、京都で撮影していて、7月の半ばまで撮影していて、これのために帰って来て、今日京都に戻る。完成した作品を観て、改めて「自分って出ていないんだな。でも、出ていないのにここに座っているんだな」っていう、バーター感が強くて僕の気分を沈めている。いなくてもよかったんだよ。この人たちほっといても喋るから、付き添いもいらなかったのかなって思う瓩搬子たちの頼もしい成長を信頼しつつも、最後まで「バーター扱い」を自虐して会場を盛り上げました。



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