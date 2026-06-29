西城秀樹のデビュー55周年を記念して、フィルムライブ『HIDEKI FESTA 2026 秋』が9月15日より東京、大阪にて計4日間にわたり開催される。

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本公演は、今春に開催された『Hideki Saijo 55th Anniversary BIG GAME2026』のアンコール公演として実施されるもの。1975年に放送された『日本縦断20才の絶唱』『1975年 ヒデキリサイタル』や、特別上映として初公開となる1984年『JUST RUN'84 HIDEKI in Tokyo』、Blu-ray映像作品『’85 HIDEKI SPECIAL in BUDOKAN for 50 songs』とは異なるアングルから撮影された西城自身による紹介やインタビュー、舞台裏の様子も含めた『日本テレビ モーニングサラダ スペシャルプログラム「'85 HIDEKI SPECIAL -For 50 Songs-」』を届けるプログラムとなっている。

チケットは、7月31日よりプレイガイド先着先行がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）