ティファニーは、ジャン・シュランバージェのデザインレガシーを継承する新作「16 ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ」を発表した。本作は、ティファニーを代表する「16 ストーン」コレクションの新たな表現として誕生したタイムピース。18Kイエローゴールドのクロスステッチモチーフで彩られた回転リングに、12石のルビーと12石のダイヤモンドをセッティングし、18Kホワイトゴールド製ケースに収められている。時計全体には合計421石、総計3.4カラットのダイヤモンドがあしらわれている。

（関連：【画像】12石のルビーと12石のダイヤモンドをセッティング。時計全体には合計421石、総計3.4カラットのダイヤモンドがあしらわれている。）

「16 ストーン」ウォッチにルビーを取り入れた本作について、ティファニーは19世紀にまで遡る伝統の継承を表現しているとしている。ザ ティファニー アーカイブには、ルビーをあしらったラペルウォッチやポケットウォッチ、初期の腕時計などが所蔵されており、ジェムストーンと時計製作を融合させてきたティファニーの歴史を物語る。

「16 ストーン」コレクションは、1959年にティファニーのデザイナー、ジャン・シュランバージェによってデザインされ、同年のブルーブックに初めて登場した。シグネチャーモチーフであるダイヤモンドを繋ぐ18Kイエローゴールドのクロスステッチは、フランス・アルザス地方でテキスタイルメーカーを営んでいた名家に生まれた彼のルーツに着想を得たもので、尊いもの同士を繋ぎ合わせるクロスステッチが、育まれる愛を象徴している。

文字盤は、マザー オブ パールのセンターディスクと、18Kイエローゴールドのクロスステッチモチーフに12石のラウンドブリリアントダイヤモンドと12石のルビーをあしらった回転式のアウターリングで構成されている。手首の動きに沿って自由に回転するリングは、ジャン・シュランバージェのデザインの特徴である躍動感を表現する。回転リングの製作には、ゴールドのクロスステッチの鋳造と取り付け、ダイヤモンドとルビーのセッティングに合計25時間の作業を要する複雑な工程がある。18Kゴールドのクロスステッチモチーフの製作では、ミリ単位以下の精度が求められる各パーツの型の製作から始まり、溶かしたゴールドを流し込み冷却後、ひとつひとつ手作業で磨き上げ、ダイヤモンドが施されたアウターリングにセットされる。

ケースには、ティファニーのダイヤモンドセッティングの専門技術を象徴するスノーセッティングが施され、総計2.9カラット、366石のラウンドブリリアントダイヤモンドが輝く。サンバーストパターンが刻まれたケースバックにはダイヤモンドがあしらわれ、レッドアリゲーターストラップには43石のラウンドブリリアントダイヤモンドをセットした18KホワイトゴールドのTバックルを採用している。「16 ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ」は、年間を通じて限られた数量で展開される。

■製品情報「ジャン・シュランバージェ バイ ティファニー」16ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチケース幅：径36mm機能：時と分素材：18Kホワイトゴールド（ケース、バックル）文字盤：マザー オブ パール（ディスク）、18Kイエローゴールドのクロスステッチ、12石のルビー、12石のダイヤモンド（アウターリング）針：18Kイエローゴールドダイヤモンド：合計421石（合計約3.4カラット）・ケース：スノーセッティングによる366石のラウンドブリリアントダイヤモンド（合計2.9カラット）・回転リング：12石のルビー、12石のラウンドブリリアントダイヤモンド・Tバックル：43石のラウンドブリリアントダイヤモンド・ケースバック：サンバーストのデザインをエングレービング、ダイヤモンドストラップ：レッドアリゲータームーブメント：スイス製クォーツムーブメント

（文＝リアルサウンド編集部）