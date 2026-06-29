10年前の熊本地震の激震地・益城町で、人口が、地震前の水準まで回復しました。29日はそれを記念したセレモニーが開かれ、人口回復後、最初に生まれた櫛山央翔さん家族に認定証と記念品が贈られました。

【写真を見る】熊本地震10年 激震地・益城町の人口水準が震災前に戻る 一時は約1700人減…回復を祝うセレモニー 熊本

震災から10年で地震前の水準まで回復

益城町は熊本地震で最大震度7を2度観測し、地震前まで約3万4500人だった町の人口は、自宅が被災して町外に出るなど、一時、1700人近く減少していました。

その後、宅地が整備され自宅を再建した人、災害公営住宅が整備され戻った人、新興住宅地が整備され益城町に移住した人で、地震から10年が経った今年4月に地震前の水準まで回復しました。

櫛山さん家族「子ども達が明るく元気に過ごしていく。そういう町が一番私たち親も願っているところなので、そういったところが益城町に住んで感じているところかなと思います」

益城町は、2040年までに3万8000人の人口を目標としています。