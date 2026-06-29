歌舞伎俳優の中村獅童が２９日、都内でアジア・ラゲージ「ＫＡＢＵＫＩ」新ＣＭ会見に長男の中村陽喜、次男の中村夏幹と出席した。

歌舞伎の隈（くま）取りをデザインに取り入れたスーツケースのお披露目。ドラマ仕立てのウェブＣＭには陽喜、夏幹が出演し、獅童は「僕が出てないのに、何で今日ここにいるのか…。バーター（＝セット売り、抱き合わせ出演）ですよ」とぼやきつつ、「僕がやれば、もっとうまくできましたね。親として、彼らが活躍するのはうれしい反面、ライバル心がメラメラ強くなっています」と対抗心を燃やし、笑わせた。

司会者が息子２人に「パパと一緒にＣＭに出たかったですか？」と質問すると、陽喜は、しばらく考えてから「まあ、どちらでも…」と苦笑。夏幹は「一緒に出たかったです」と返答。これに対し、獅童は「夏幹はずっとママっ子だったけど、この１か月くらいで急にパパっ子になった。歌舞伎座『子連れ狼』に出てからなんですよね」と明かした。

今月３〜２５日に東京・歌舞伎座で上演された「子連れ狼」で獅童が主人公の拝一刀、夏幹が息子の大五郎を演じた。公演を通じて役柄同様に、父と子の絆が深まったようだ。会見の最後に獅童は、冗談交じりに「記事の見出しに『獅童、バーター』とか、やめてくださいね」と報道陣にリクエストした。