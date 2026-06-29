小ジワの凹凸を光で飛ばす部分用下地！ HABA「なめらか美肌ベース」

記事ポイント 目もと・口もと・眉間の小ジワにひと塗りで密着カバー微粒子パウダーとレフ板効果でシワの凹凸を埋め、影を飛ばす保湿成分配合のカラーレスタイプ、先端アプリケーター付きで部分使いしやすい 目もと・口もと・眉間の小ジワにひと塗りで密着カバー微粒子パウダーとレフ板効果でシワの凹凸を埋め、影を飛ばす保湿成分配合のカラーレスタイプ、先端アプリケーター付きで部分使いしやすい

ハーバー研究所が、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地「なめらか美肌ベース」を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。

通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで購入できます。

HABA「なめらか美肌ベース」

商品名：なめらか美肌ベース容量：13g価格：2,640円（税込）発売日：2026年8月20日(木)、数量限定販売場所：ハーバー研究所オンラインショップ、全国のショップハーバー

「なめらか美肌ベース」は、目もと・口もと・眉間など小ジワが気になる部分に直接使う部分用化粧下地です。

HABA（ハーバー研究所）は、パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素を使用しない無添加主義を掲げる化粧品ブランドで、スクワランをはじめとした素材の品質にこだわったスキンケアで知られています。

小ジワをカバーする3つの働き

微粒子スムースパウダー（ポリメチルシルセスキオキサン）がシワの凹凸を埋めるようにカバーし、肌表面を整えます。

同時に、パウダーのレフ板効果で光を拡散してシワを目立たせる影を飛ばし、透明フィルターをかけたような自然な仕上がりになります。

フィットゲル処方（(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー）で肌にピタッと密着し、ヨレずに美しさをキープします。

保湿成分のアーチチョーク葉エキスとスクワランを配合しており、メイクしながら潤いが続きます。

肌色を選ばないカラーレスタイプで、先端アプリケーターが付いているため、気になる部分に直接少量ずつ伸ばせます。

使い方

全顔用の化粧下地で肌を整えた後、少量を出して小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばします。

指で軽くたたくようになじませ、表面がサラッとしてからファンデーションをこすらず軽く押さえるように仕上げます。

メイク直しの際は、ヨレをスポンジなどでやさしくならしてからなじませます。

目もとや口もとの小ジワが気になる場面でも、ひと塗りでカバーしてつるんとなめらかな肌印象を作れます。

カラーレスで肌色を選ばず、先端アプリケーターで気になる部分だけに的確に使えるため、部分的なシワケアをメイクに自然に取り入れられるアイテムです。

HABA「なめらか美肌ベース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「なめらか美肌ベース」はどこで購入できますか？

A. ハーバー研究所のオンラインショップ（11:00頃更新予定）と全国のショップハーバーで購入できます。2026年8月20日(木)より数量限定での発売です。

Q. 「なめらか美肌ベース」はどのように使いますか？

A. 全顔用化粧下地で肌を整えた後、少量を小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばし、指で軽くたたいてなじませます。表面がサラッとしてからファンデーションを軽く押さえるように仕上げます。

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