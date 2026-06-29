大分県別府市で起きた、ひき逃げ殺傷事件から6月29日で4年。名古屋でも八田與一容疑者について、情報提供が呼びかけられました。

【写真を見る】重要指名手配･八田與一容疑者(29) 大分･別府市のひき逃げ殺傷事件から4年 全国11都道府県で情報提供呼びかけ ｢些細なことでも構わない｣ これまでに1万3000件以上の情報

この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点で軽乗用車が停車中のバイクに追突し、男子大学生2人を死傷させそのまま逃げたものです。

警察は、車を運転していた八田與一容疑者29歳を重要指名手配し、殺人などの疑いで捜査していますが、いまだ逮捕には至っていません。

全国11都道府県で情報提供呼びかけ「些細なことでも構わないので…」

事件発生から4年となる29日、全国の11都道府県で広報活動が行われ、名古屋駅前でも午前10時から捜査員が八田容疑者の全身写真などが載ったチラシを配り、情報提供を呼びかけました。

（大分県警 姫野蘒則警部）

「主要都市は情報が多いと見込まれる。些細なことでも構わないので宜しくお願いします」

大分県の別府警察署捜査本部には、これまで目撃情報など1万3000件以上が寄せられているということです。

情報提供は、大分県別府警察署捜査本部（電話：0977―21―2131）で受け付けています。