「M!LK」で面倒見がいいと思うメンバーランキング！ 2位「吉田仁人」を抑えた1位は？
5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」は、熱いパフォーマンスやバラエティー番組などで見せる仲の良さが魅力。困っている仲間をさりげなくフォローしたり、周囲を気遣ったりと、メンバー同士の信頼関係もうかがえます。
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKで面倒見がいいと思うメンバー」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、リーダーを務める吉田仁人さんです。担当カラーは「きらめきイエロー」で、圧倒的な歌唱力とダンスパフォーマンスでグループをけん引。俳優としても活躍しています。
6月8日には全曲作詞・作曲を手掛けた2nd EP『東京』をリリース。『Billboard JAPAN』のダウンロード・アルバムランキングで首位を獲得しています。
回答者からは「グループのリーダーで、年下メンバーをまとめているから」（40代女性／東京都）、「メンバー全員を優しく包み込んでいる感じがあるから」（20代男性／東京都）、「グループのリーダーとして、常にメンバー全員を見守り、必要に応じて的確なフォローをする姿が非常に頼もしいからです」（50代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、グループ最年長の佐野勇斗さんです。コミュにケーション能力が高く、3人兄弟の長男なこともあり、面倒見がよいことでも知られています。スマホのホーム画面が「M!LK」の集合写真など、メンバー愛が強いことでも有名です。
グループのまとめ役を務めることも多く、明るいムードメーカー。俳優としても躍進中で、2026年は連ドラデビューから10年を迎える節目の年。7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）への出演も発表され、期待が高まっています。
回答コメントでは「中心となって盛り上げていて面倒見が良いと思いました」（30代男性／愛知県）、「年長組で、絡みを見ていてもみんなのお兄ちゃんという感じがするから」（30代女性／千葉県）、「みんなのことをとても良く見ていて、みんなの保護者、まとめ役という感じがします」（30代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKで面倒見がいいと思うメンバー」ランキングを紹介します！
2位：吉田仁人／114票
2位にランクインしたのは、リーダーを務める吉田仁人さんです。担当カラーは「きらめきイエロー」で、圧倒的な歌唱力とダンスパフォーマンスでグループをけん引。俳優としても活躍しています。
6月8日には全曲作詞・作曲を手掛けた2nd EP『東京』をリリース。『Billboard JAPAN』のダウンロード・アルバムランキングで首位を獲得しています。
回答者からは「グループのリーダーで、年下メンバーをまとめているから」（40代女性／東京都）、「メンバー全員を優しく包み込んでいる感じがあるから」（20代男性／東京都）、「グループのリーダーとして、常にメンバー全員を見守り、必要に応じて的確なフォローをする姿が非常に頼もしいからです」（50代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：佐野勇斗／123票
1位にランクインしたのは、グループ最年長の佐野勇斗さんです。コミュにケーション能力が高く、3人兄弟の長男なこともあり、面倒見がよいことでも知られています。スマホのホーム画面が「M!LK」の集合写真など、メンバー愛が強いことでも有名です。
グループのまとめ役を務めることも多く、明るいムードメーカー。俳優としても躍進中で、2026年は連ドラデビューから10年を迎える節目の年。7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系）への出演も発表され、期待が高まっています。
回答コメントでは「中心となって盛り上げていて面倒見が良いと思いました」（30代男性／愛知県）、「年長組で、絡みを見ていてもみんなのお兄ちゃんという感じがするから」（30代女性／千葉県）、「みんなのことをとても良く見ていて、みんなの保護者、まとめ役という感じがします」（30代女性／福岡県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)