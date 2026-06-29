テレビ東京系「テレ東音楽祭２０２６夏」で、狄群胆大周瓩海蛤篷椣貔検複毅機砲サプライズ出演し、大きな話題を呼んだ。

坂本が登場したのは、ＴＨＥ虎舞竜の名曲「ロード」のステージ。その前口上を担当し、１９９３年７月７日の狄群胆大周甬者会見時の写真が載ったフリップを手に、金髪ゴリマッチョ姿で登場。わずかな出演時間ながら、視聴者の視線を集めた。

ＳＮＳでは放送直後から「新加勢大周ｗｗｗ」「まさか坂本一生が出てくるとは！」「これは反則級に懐かしい」といった投稿が相次ぎ、１９９３年を知る世代を中心に大きな反響を呼んだ。

坂本は１９９３年、「新加勢大周」としてデビュー。芸能界を揺るがした爐家騒動瓩留加罎念賁全国区となり、その後、同年７月に坂本一生へ改名。「新・○○」は流行語大賞新語部門・銀賞を受賞し、社会現象となった。

現在は千葉県八千代市でパーソナルジムを経営。肉体改造を続ける坂本は、４月２０日に５５歳の誕生日を迎えた際、自身のジムでベンチプレス８０キロを５５回連続で挙上する離れ業を披露。同世代離れしたフィジカルで話題を集めた。

坂本は１９９３年について、「１９９３年の曲では、僕の誕生日の翌日、４月２１日にリリースされた『夏の日の１９９３』が好きでした。ロックの思い出では、高校生だった１９８７年、通学途中にウォークマンでＺＩＧＧＹを聴いていたらテンションが上がりすぎてしまって、他校の生徒とケンカになり、無期停学になりました。入学したばかりだったのに、３か月間学校に行けませんでした」と話している。