歌舞伎俳優中村獅童（53）と長男陽喜（はるき＝9）次男夏幹（なつき＝6）が29日、都内で、スーツケースの製造、販売を行うアジア・ラゲージの新商品発表とウェブCM会見に出席した。

ウェブCMには子供たち2人が出演し、ダンスに挑戦した。陽喜は「難しかったです。キレはあるんですけど、まあ、難しかったって感じです」、夏幹は「全部楽しかったです」と、撮影を振り返った。

獅童は「僕がやったらもっと上手。今日はこの人たちのバーターなので、ちょっとライバル心。なんであれに僕が出ていないのか」と笑わせつつ、「家でも何日も稽古したみたい。一生懸命やったという点では評価できる」とした。

子供たち2人の仕事が増えてきたことを聞かれると「対役者ということで。ライバル心がメラメラと」と話した。

父と出演したかったかと問われ、陽喜は「どちらでも」。夏幹が「（一緒に）出たかったです」と言うと、獅童は「今まではずっとママと寝てたのに、この1カ月はずっとパパ、パパって。『子連れ狼』をやってたから」と喜んだ。

獅童一門が監修したKABUKIシリーズと、キッズサイズが発表された。