木梨憲武、レストランでの行動を反省 妻・安田成美から『息上がるからやめて！』って…」
とんねるずの木梨憲武が、28日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演し、妻で俳優の安田成美（59）との結婚生活について語った。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した木梨は、お笑い芸人としてだけでなく、アーティストや画家としても活躍を続ける現在の活動や人生観を林修と語り合った。その中で話題は、1994年に結婚した安田との夫婦生活へと及んだ。
林から「あまりケンカされるイメージがないんですけど」と伝えられると、木梨は「いや、最近よく怒られます」と否定し、「レストランに行って、お皿の片付けが従業員より早いんですよ。俺、せっかちだから」と自身の性格を明かした。
続けて「人のお皿も取って、ひとつにまとめて、箸、スプーン使わないな、とかって。これを前倒しでやった時の『なんで。もう、息上がるからやめて！』って言われて。『もう二度としません』って、一昨日言ったばかり」と語り、笑いを誘った。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した木梨は、お笑い芸人としてだけでなく、アーティストや画家としても活躍を続ける現在の活動や人生観を林修と語り合った。その中で話題は、1994年に結婚した安田との夫婦生活へと及んだ。
続けて「人のお皿も取って、ひとつにまとめて、箸、スプーン使わないな、とかって。これを前倒しでやった時の『なんで。もう、息上がるからやめて！』って言われて。『もう二度としません』って、一昨日言ったばかり」と語り、笑いを誘った。