■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー2 フランス（日本時間29日、フランス）

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ネーションズリーグの男子予選ラウンドで、男子日本代表（世界ランク4位）はフランス（同7位）にセットカウント3−2（28ー30、19ー25、25ー17、35ー33、15ー12）で勝利し、開幕からの連勝を8に伸ばした。この試合で解説を務めた東京グレートベアーズのキャプテン古賀太一郎選手（36）が大逆転勝利したフランス戦の勝因と次戦、日本ラウンドの見どころを語った。



TBS伊藤隆佑アナウンサー：古賀さん、フランス戦、大変な試合になりましたね。

古賀さん：すごい試合でしたね。もうなんか、手に汗握ると言いますか、本当に見てるこっちにエナジーをいただけるような試合をしていただきましたね。

伊藤アナ：古賀さんは今回がTBS初解説だったわけですが、初解説が大変な試合でした。

古賀さん：いや、自分で良かったんかなと。

伊藤アナ：むしろ。

古賀さん：終わった後に、いや、本当にこの試合俺でよかったんかなと思ったんですけど、でも本当にいい試合を見させていただきました。

伊藤アナ：そうでした。まさに2セットダウンから逆転勝利を収めたわけですけれど、今日印象に残った選手、古賀さんは誰でしょうか。

古賀さん：そうですね。たくさんいるんですけど、宮浦（健人）選手のカムバックであったり、ただやっぱり今日試合を通して1セット目から最後まで引っ張ってたのはキャプテンの石川（祐希）選手だったので、彼を今日の注目の選手に挙げたいなと思いますね。試合後のインタビューも、もう先を見ているインタビューでしたので、勝った後でしたけど、もう課題を挙げられ、先を見ての、チームキャプテンとして責任を感じてプレーしてたんだなと思って、本当に心強く思いましたね。

伊藤アナ：今大会ここまでは総得点では郄橋藍選手、そしてサーブレシーブやスパイクレシーブでも郄橋藍選手と、攻守にその郄橋選手が非常にフィーチャーされてましたけど、一方でそのキャプテンの石川選手、そこまで本調子、いつもの状態ではないという中、苦しいけれどこの大事なところでしっかり役目を果たした。

古賀さん：そうですね。クラブシーズンで苦しいシーズンを2年間過ごしてたので、まだまだ彼自身トップを目指す成長途中、過程にいると思いますし、そういった意味で今日の試合っていうのは、これから彼が本調子に戻っていくきっかけになる試合のパフォーマンスでしたし、そういった意味で、この対戦相手がフランスというディフェンスに定評があるチームに対して決め切った石川選手、これから本当にチームのキャプテンとして引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますね。

次戦は

伊藤アナ：そして男子は激闘を終えて日本に帰ってきて、7月15日から大阪で試合が始まります。初戦がパリオリンピック決勝トーナメントで敗れたイタリア。イタリアだけではありませんが、強豪が続きます。

古賀さん：そうですね。ネーションズリーグ強豪しかいませんので、その中で勝ち続けてる今の日本代表、本当にすごいチーム力ですし、個人としても各々も成長していってる証だと思いますので、本当にロス五輪に向けてこの成長を止めない強い意志っていうのも感じますし、チームから。そういった意味で、本当にこの日本ラウンド、強い日本代表を見せることが期待できるんじゃないでしょうかね。

伊藤アナ：海外ラウンドでも海外のファンから大きなエールありましたけれど、やっぱりホームで迎える試合って古賀さんも特別でしたか？

古賀さん：すごい応援をしてくれるので、本当に後押ししてくれますよね。

伊藤アナ：ぜひそうした思いを会場で伝えていただければと思います。そして8日水曜日からは男子に先んじて女子が日本ラウンド開幕ということになります。舞台は大阪で、今回キャプテンの石川真佑選手を含めて、和田（由紀子）選手、佐藤淑乃選手と三本柱と言われている女子ですけれど、古賀さん、女子の試合っていうのはどうご覧になってますか？

古賀さん：そうですね。また男子と違って、戦術であったり、サーブの威力っていうところは…あの女子、見てないんですよ（汗）。



伊藤アナ：あ、そうなんですか。意外にも！意外に見てない。でもやっぱり男子と共通する部分で、そのサーブで攻めるとか、あとは繋いでいくみたいなバレーボールっていうのは。

古賀さん：そうですね。オポジットという、日本でいう西田（有志）選手であったり宮浦選手のポジションがいることによって、コートを9m使うことができるんですけど男子の場合は、女子の場合ってそこをどうやって作り出すかっていうところが、チームによって色が出てくるんですけど、ちょっとそこら辺も勉強しておきます。

伊藤アナ：いえいえ、とんでもないです。そういった意味では、男女ともに再びメダルへ、というものをテーマとして掲げていますけれど、女子も2025年はあと一歩、3位決定戦でメダル届かず、そしてその前は男女ともに銀メダルを掴んでいますので、期待という部分では相当大きいものありますよね。

古賀さん：そうですね。また日本ラウンドでプレーできるっていうのは本当に、いつものプレー以上のものを選手は見せられると思いますので、本当に期待していいんじゃないでしょうかね。

伊藤アナ：女子の日本ラウンド初戦はブラジルが相手ということになります。古賀さんもぜひ一緒に応援、そしてサポートのほどよろしくお願いします。そしてアフタートークは日本戦の後、毎回お届けしてまいりますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。今日の解説は古賀太一郎さんでした。どうもありがとうございました。

古賀さん：ありがとうございました。

【男子日本代表 日程＆結果】※日本時間

■予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）〇3ー0 ウクライナ

6月12日（金）〇3ー2 ポーランド

6月13日（土）〇3ー1 中国

6月14日（日）〇3ー1 スロベニア

■予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）〇3ー1 セルビア

6月27日（土）〇3ー2 イラン

6月28日（日）〇3ー2 アメリカ

6月29日（月）〇3−2 フランス

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン

■決勝ラウンド

7月29日〜8月2日：中国（寧波）

【今後の男子日本代表日程】

アジア大会愛知・名古屋

日程：9月27日〜10月3日

場所：岡崎中央総合公園総合体育館、小牧市スポーツ公園総合体育館