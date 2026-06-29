【週刊プレイボーイ28号】 6月29日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円

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集英社は「週刊プレイボーイ28号」を6月29日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。

今週の週プレは、加藤玲菜さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。また、気象予報士・吉井明子さんが初水着を披露。さらに、「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジン受賞・晴こころさんが初登場する。

【加藤玲菜さん】

（C）LUCKMAN／集英社

加藤玲菜『週プレ プラス！』アザーカット集「二十歳、仕上がってます。～prologue～」（C）LUCKMAN／集英社

【晴こころさん】

（C）HIROKAZU／集英社

【デジタル限定】晴こころ写真集「晴れもよう」（C）HIROKAZU／集英社

【吉井明子さん】

（C）栗山秀作／集英社

【デジタル限定】吉井明子写真集「Akiko」（C）栗山秀作／集英社

【橋本萌花さん】

（C）カノウリョウマ／集英社

【デジタル限定】橋本萌花写真集「もう、どうしていいかわかんない!!」（C）カノウリョウマ／集英社

【竹内カンナさん】

(C)三宮幹史／集英社

【デジタル限定】竹内カンナ写真集「inevitable signs」(C)三宮幹史／集英社

【AMO あもさん】

(C)フジシロタカノリ／集英社

【デジタル限定】AMO（スーパースパーク東京）写真集「本気上等！」(C)フジシロタカノリ／集英社

【新海まきさん】

【デジタル限定】新海まき写真集「欲望に駆られて」(C)高橋慶佑／集英社

【桃木兎羽さん】

【デジタル限定】桃木兎羽写真集「Everyday Lovely」(C)桑島智輝／集英社