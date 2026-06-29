7月3日に公開される『トイ・ストーリー5』に、花江夏樹、木村昴、上坂すみれらがカメオ声優として参加していることが発表された。

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世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000年）、『トイ・ストーリー3』（2010年）、『トイ・ストーリー4』（2019年）とシリーズ化され、日本公開から30周年となる2026年、最新作『トイ・ストーリー5』が公開となる。

先日全米公開を迎えた本作は、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル、日本円で約257億6000万円（※1ドル161円計算）を突破。イギリスやスペイン、メキシコ、韓国、中国など世界各国でも公開され、6月26日時点で全世界興行収入は約590億3165万万円（約3億6665万ドル）を突破し、全米でも全世界でも過去4作品の『トイ・ストーリー』シリーズ史上No.1となる大ヒットスタートを記録している。

そんな本作には、最先端タブレットのリリーパッドやトイレ・トレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツら、ウッディやジェシーたちが冒険の中で出会う新キャラクターが登場する。カメオ声優として出演が発表されたのは、そんな新たなおもちゃのキャラクターを演じる15名。花江、木村、上坂に加え、雨宮天、上田麗奈、江口拓也、神谷浩史、小島よしお、子安武人、佐倉綾音、佐々木梅治、諏訪部順一、高橋李依、朴璐美、福西勝也が出演する。

それぞれが演じるキャラクターの役名は明らかになっていないが、一体どんなおもちゃを演じているのか。15名からは『トイ・ストーリー』シリーズ愛が溢れるコメントも到着した。

【コメント】●雨宮天おもちゃに心があって、こんなに動くなんて！と、子供時代にとても楽しんだ記憶があります。しかし大人になってから観ると、楽しいのはもちろんですが、心を震わされて終始泣いてしまいます。おもちゃが子供をとても大切に思う気持ちや、それぞれが経験してきた悲しみと、それを乗り越えていく姿。そして絶対に友達を見捨てない仲間たちの絆が、楽しい大冒険の中で丁寧に描かれていて、本当に素敵な作品だと思います！

●上坂すみれ観る前よりも優しいあたたかい気持ちになれるところが素敵です…！ そして、クラシカルなおもちゃで遊びたくなります！

●上田麗奈いくつになっても童心とわくわくを思い出させてくれるシリーズだと感じています。キャラクターたちの悩みに感情移入できるところも魅力的ですし、観終わった後、心に「楽しさ」や「あたたかさ」が残り続けるところが大好きです。

●江口拓也当時『トイ・ストーリー』の1作目のVHSを買ってたくらい好きだったので、シリーズに参加できて光栄です。だれしもが子供から大人へと変化していくわけですが、それぞれの視点で心に刺さるものがあるのが、魅力的だと思います。おもちゃ大好きっ子だった自分には、考えさせられる部分がたくさんあります。

●神谷浩史おもちゃは子供のために存在して、子供と遊ぶことを至上の喜びとしている…そんな最高に幸せな想像が「トイ・ストーリー」の最大の魅力だと思います。おもちゃたちが友達のために頑張る姿には笑いと涙が詰まっていて、スリンキー・ドッグが自身の特徴を活かし「胴がちぎれちまいそうだ！」って言いながらウッディとバズを救おうとするシーンが好きです！ちょっと間の悪いブルズアイ、そして繊細だけれど底抜けに明るいジェシーの二人はお気に入りで、ずーっとApple Watchの待受にしていました！

●木村昴アフレコしている間も、家のオモチャたちがどこかへ出かけたりしていないか心配で、集中できませんでした。大人も一瞬にして子供に戻り、自分のオモチャをもう一度抱きしめたくなる。それが「トイ・ストーリー」の魅力ですね。

●小島よしお「トイ・ストーリー」の魅力はたくさんありますが、まず、ウッディはじめおもちゃたちが健気で必死で一生懸命なところかなと思います。心を鷲掴みにされ引き込まれます。そして人間の前では絶対におもちゃであるというルールで起きるスリル。「良かった間に合った！」とか心の中で叫んじゃう（笑）そしてきっとこれはほんとに起きてる世界なんだとおもちゃを慈しむ気持ちが毎回強くなります。ピーヤ！

●子安武人「トイ・ストーリー」シリーズはウッディとバズの凸凹バディが織りなすドラマが最高に面白い。友情、裏切り、和解、笑いと涙が交互にぶち込まれ、大人も子供も楽しめるエンタメ作品。見終わるたび「明日も頑張ろう！」と思える名作です。そんな「トイ・ストーリー」の最新作に、今回、僕はちょっとだけスペシャルカメオ出演をしているので、僕の出演シーンを探しつつ、たっぷりと物語を楽しんでくださいね。

●佐倉綾音心をワクワクさせるすべてが「トイ・ストーリー」に詰まっていると言っても過言ではないほど、友情や愛情を礎とした隙のないストーリー構成、個性の肯定、変わりゆくものと変わらないものの表現、人生の酸いも甘いも追体験させる共感性が、大人も子どもも魅了するこのシリーズの魅力だと感じています。今作もまちがいなくそれを感じさせる一作になっていると思いますので、映画館で観られるのが楽しみです！

●佐々木梅治（シリーズの魅力は）大人も子供も楽しめて、困難に向かって力を合わせて立ち向かっていくところ。

●諏訪部順一こどもから大人まで幅広く楽しめる物語ですが、より胸に深く刺さるのは大人の方かもしれません。おもちゃたちが置かれている環境の変化は、加齢や様々なライフイベントなどを経ることによって移り行く、自身の在り方や居場所の変化に重なるところがありますし、そんなおもちゃと触れ合っていたこどもが成長していく姿も、同様にノスタルジーを強く覚えるものです。笑って泣ける素晴らしいエンタテインメント作品。大好きです！

●高橋李依オモチャたちの願いが、本当に素直で温かいところでしょうか。それぞれに、在り方、返し方、努め方、強みや弱みもあって。いつまでも自分事として振り返りたいなと思うし、一人一人へ感謝と、愛を伝えていきたいです。

●朴璐美「トイ・ストーリー」の魅力は、誰もが子どもの頃に抱いた「おもちゃとの思い出」を優しく呼び起こしてくれるところ。大切にしていたぬいぐるみや人形に心を預け、秘密を打ち明けた記憶がある人も多いのでは…。笑って、泣いて、時には胸が締めつけられながら“本当に大切なもの”を改めて気づかせてくれる。子どもはもちろん、大人になった今だからこそ深く心に響く、世代を超えて愛される作品だと思います。

●花江夏樹大人も子供も関係なく、みんなで一緒に夢中になれるところが魅力ではないでしょうか。「自分のおもちゃもこんなこと思ってるのかな？」なんて想像したりワクワクしますね。出会いや別れ、絆といった深いテーマが描かれているからこそ大人になった今でも胸に深く刺さりますし、子供の頃とは違う感じ方もしました。個人的にはおもちゃそれぞれの素材感やそれを感じられる効果音がとても好きで注目してしまいます。素敵な作品に携わることができて感謝の気持ちでいっぱいです。公開をお楽しみに！

●福西勝也想像力豊かなごっこ遊びからすべてが始まる「トイ・ストーリー」。わたしも小学生のころ、自分の鉛筆やペンたちそれぞれにキャラクターを見出し、筆箱をシェアハウスに見立て、彼らの生活を想像してごっこ遊びを楽しんでいました。ウッディたちおもちゃは、子どもたちの想像力を育ててくれる大切な存在です。本作ではそんなみんなが、人間の見えないところで元気に動き回っています。それってつまり！わたしのお家にいるおもちゃたちも、実は持ち主の知らないところで大冒険を繰り広げているんじゃ――そんな夢を世界中の人々に与え続けてきたこと。それこそが本作の最大の魅力だと、わたしは感じます。世界中のおもちゃに夢と命を与えてくれた、とても大切な作品です！ そしてわたしも本シリーズに携わるひとりになれたこと、心から光栄に思います。みんながくれた想像力で、わたしたちはどこまでも飛んでいける！ 無限の彼方へ！

（文＝リアルサウンド編集部）