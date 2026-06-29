　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円安の6万9160円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値6万8869.43円に対しては290.57円高。出来高は3万1220枚となっている。

　TOPIX先物期近は3979ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比18.62ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69160　　　　　-130　　　 31220
日経225mini 　　　　　　 69175　　　　　-115　　　551728
TOPIX先物 　　　　　　　　3979　　　　 +16.5　　　 35442
JPX日経400先物　　　　　 36120　　　　　+150　　　　1509
グロース指数先物　　　　　 684　　　　　 +16　　　　1466
東証REIT指数先物　　　　1796.5　　　　　　-2　　　　　67

株探ニュース