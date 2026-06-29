日経225先物：29日正午＝130円安、6万9160円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円安の6万9160円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値6万8869.43円に対しては290.57円高。出来高は3万1220枚となっている。
TOPIX先物期近は3979ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比18.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69160 -130 31220
日経225mini 69175 -115 551728
TOPIX先物 3979 +16.5 35442
JPX日経400先物 36120 +150 1509
グロース指数先物 684 +16 1466
東証REIT指数先物 1796.5 -2 67
株探ニュース
TOPIX先物期近は3979ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比18.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69160 -130 31220
日経225mini 69175 -115 551728
TOPIX先物 3979 +16.5 35442
JPX日経400先物 36120 +150 1509
グロース指数先物 684 +16 1466
東証REIT指数先物 1796.5 -2 67
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