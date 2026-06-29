ジョルダン、「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」と「にしみのライナー」乗車券をモバイルチケットで発売
ジョルダンは6月22日、名阪近鉄バスが企画・運行する「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」と高速バス「にしみのライナー」の乗車券をモバイルチケットで販売開始した。
モバイルチケット利用イメージ
西美濃エリア(岐阜県大垣市周辺)は歴史や自然、グルメといった観光スポットが点在し、道の駅パレットピアおおのなどの主要拠点を結ぶ路線バスが運行されている。また、羽島市や安八町は、岐阜羽島駅やにしみのライナーの利用によって県外からのアクセスも良好な交通拠点となっている。
「名阪近鉄バス1日フリーきっぷ」は、沿線4市町(大垣市・養老町・関ケ原町・輪之内町)と協働し、対象路線が1日自由に乗り降りできる。発売額は大人500円、小児250円。土日祝日および8月14日、15日、12月30日〜1月3日に利用可能。
「にしみのライナー」乗車券は、西美濃エリアと名古屋駅を結ぶ高速バスのチケットで、乗換なしでの快適な移動を提供する。主な区間の運賃は、名古屋駅〜パレットピアおおのが大人1,400円、名古屋駅〜名神大垣・安八が大人1,100円。
また、「にしみのライナー」の通勤定期券(1・3・6カ月)と通学定期券(1・3カ月)も同時にラインナップする。
モバイルチケット利用イメージ
西美濃エリア(岐阜県大垣市周辺)は歴史や自然、グルメといった観光スポットが点在し、道の駅パレットピアおおのなどの主要拠点を結ぶ路線バスが運行されている。また、羽島市や安八町は、岐阜羽島駅やにしみのライナーの利用によって県外からのアクセスも良好な交通拠点となっている。
「にしみのライナー」乗車券は、西美濃エリアと名古屋駅を結ぶ高速バスのチケットで、乗換なしでの快適な移動を提供する。主な区間の運賃は、名古屋駅〜パレットピアおおのが大人1,400円、名古屋駅〜名神大垣・安八が大人1,100円。
また、「にしみのライナー」の通勤定期券(1・3・6カ月)と通学定期券(1・3カ月)も同時にラインナップする。