福島県民に愛される「酪王カフェオレ」が、ぷっくり立体のクリスタルシールになって登場
アカベコランドは6月22日、酪王協同乳業とコラボレーションした「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の予約受付を、自社オンラインストアにて開始した。発送は7月中旬から順次行う予定。
酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2
今回は、1976年の発売以来、福島県民に親しまれ、2026年に発売50周年を迎えたロングセラー「酪王カフェオレ」とコラボした。おなじみの紙パックやコク深い「ハイ・カフェオレ」のパッケージをはじめ、ロゴプレート、コーヒーカップやサイフォン、コーヒー豆といった喫茶気分が高まるモチーフをぎっしり詰め込んだ"カフェオレ尽くし"のシートとなっている。
シートの主役は、「50th アニバーサリーロゴ」シール。1976→2026の歩みを刻んだスペシャルデザインや、オリジナルキャラクター「らっくー」が顔を出した限定カットも収録。ぷっくりとした立体的なクリスタル素材にホログラムの輝きを重ねており、手帳やスマートフォンなどのデコレーションに適している。
酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2
価格は1枚660円。
酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2
今回は、1976年の発売以来、福島県民に親しまれ、2026年に発売50周年を迎えたロングセラー「酪王カフェオレ」とコラボした。おなじみの紙パックやコク深い「ハイ・カフェオレ」のパッケージをはじめ、ロゴプレート、コーヒーカップやサイフォン、コーヒー豆といった喫茶気分が高まるモチーフをぎっしり詰め込んだ"カフェオレ尽くし"のシートとなっている。
シートの主役は、「50th アニバーサリーロゴ」シール。1976→2026の歩みを刻んだスペシャルデザインや、オリジナルキャラクター「らっくー」が顔を出した限定カットも収録。ぷっくりとした立体的なクリスタル素材にホログラムの輝きを重ねており、手帳やスマートフォンなどのデコレーションに適している。
酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2
価格は1枚660円。