六義園徒歩2分の希少立地！ BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」

記事ポイント BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」が販売開始六義園まで徒歩2分、文京区本駒込の新築分譲レジデンス顔認証FreeiDや全住戸Wi-Fiなど暮らしを支える設備を用意 BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」が販売開始六義園まで徒歩2分、文京区本駒込の新築分譲レジデンス顔認証FreeiDや全住戸Wi-Fiなど暮らしを支える設備を用意

BRIは、東京都文京区本駒込で開発を進めてきた新築分譲マンション「ガリシアレジデンス文京六義園」の販売を開始しました。

2026年6月8日に竣工しており、入居開始は2026年7月上旬を予定しています。

BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」

物件名称：ガリシアレジデンス文京六義園所在地：東京都文京区本駒込交通：東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩4分 ／ JR山手線「駒込」駅 徒歩6分 ／ 都営三田線「千石」駅 徒歩9分構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上12階建総戸数：32戸間取り：1DK・2DK・2LDK専有面積：28.34m²〜57.00m²竣工日：2026年6月8日入居開始予定：2026年7月上旬

「ガリシアレジデンス文京六義園」は、BRIが東京都心で展開するGALICIAマンションシリーズの一物件として文京区本駒込に誕生した新築分譲レジデンスです。

六義園や旧古河庭園をはじめとした文化資産に囲まれた駒込エリアは歴史ある邸宅地として知られており、落ち着いた街並みの中で都心主要エリアへのアクセスを確保できる住環境が整っています。

六義園を日常に感じる希少なロケーション

本物件は、国の特別名勝に指定されている「六義園」まで徒歩2分の立地にあります。

江戸時代から受け継がれる名庭園の豊かな緑を日常の環境として持ちながら、JR山手線「駒込」駅まで徒歩6分で都心主要エリアへ出られます。

文京区ならではの知的で落ち着いた街並みは資産性の高い住まいとして注目を集めており、六義園という文化資産を身近に置きながら暮らせる立地は駒込エリアでも希少です。

顔認証システム「FreeiD」を備えたエントランス

エントランスには顔認証システム「FreeiD（フリード）」が採用されており、鍵を取り出すことなく入館できます。

24時間セキュリティシステムと防犯カメラも設置されており、日々の暮らしに安心感をもたらす体制が整っています。

全住戸にはWi-Fi環境が標準装備されており、テレワークや動画配信など現代のライフスタイルに合わせて各部屋からそのままインターネットを使えます。

「六義園」の緑を歩いて2分で感じられる立地で、顔認証による手ぶら入館や全住戸Wi-Fi標準装備など、毎日の快適さを支える設備が整ったレジデンスです。

都心アクセスと文化資産に囲まれた文京区本駒込の住環境を、日常生活の中で体感できます。

「ガリシアレジデンス文京六義園」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ガリシアレジデンス文京六義園」の最寄り駅と徒歩時間は？

A. 東京メトロ南北線「駒込」駅が徒歩4分、JR山手線「駒込」駅が徒歩6分、都営三田線「千石」駅が徒歩9分です。

Q. エントランスの顔認証システム「FreeiD」とはどのようなものですか？

A. 顔認証で入館できるシステムで、鍵を取り出す手間なく建物へ入れます。24時間セキュリティシステムや防犯カメラと組み合わせており、高いセキュリティ性能を備えています。

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