ALPHA DRIVE ONE、日本公演約2.5万人熱狂「今日もらった愛は絶対に忘れません」 SANGHYEONは日本語の手紙朗読
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが、26日から28日までの3日間にわたって、神奈川・ぴあアリーナMMで『2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in YOKOHAMA』を開催。全公演ソールドアウトとなり、約2.5万人を動員した。
【ソロカット】情熱的なステージを披露！ALPHA DRIVE ONE
スクリーンに流れ星が落ちた場所を探す映像が映されると、ステージには左右中央のダウンリフトからメンバーたちが登場した。オープニングナンバーは、『BOYS II PLANET』ファイナルステージ曲「Never Been 2 Heaven」。「ずっと待ち焦がれた まさにこの瞬間 張り裂けそうに膨らむ このときめきのままに」と歌う歌詞が、幕開けのときめきを倍増させた。
続くはハウスミュージックをベースにしたナンバー「Cinnamon Shake」。ファンとともにデビューを祝うという意味が込められ、ALLYZ（ファンネーム）からの人気も高いとあって、ALLYZたちの掛け声もばっちりだった。JUNSEOはANXINをおんぶしながらセンターステージへ進むと、次はSANGHYEONを抱っこ。リラックスした様子のメンバーに、自然とこちらも笑顔になった。
LEOの「ごあいさつします。せーの、ONE DESTINY!」の号令で、全員が「DRIVE TO THE TOP！こんばんは。ALPHA DRIVE ONEです！」と元気よく声を合わせると、XINLONGは「日本でファンコンサートができてうれシンロン」と自分の名前をもじってあいさつ。SANGHYEONは「今日は3、4、5、6倍頑張って、ステージをぶち壊します」と決意表明をした。
おもむろに上着を脱いで始まったのは魅惑的なダンスが魅力の「Chains」。色気を感じさせる鋭いまなざしや表情、緩急のついたパフォーマンスに黄色い声が飛ぶ。ARNOがＴシャツを上げ鍛え上げられた腹筋を見せると、会場には絶叫が響いた。ストーリー仕立ての映像を挟み、「OMG！」をプレイし、疾走感あふれるビートと爽快なシンセサウンドで多幸感を演出した。
最初のMCタイムは、表情演技対決。JUNSEOはSNSで流行の「SUKI！」チャレンジを披露した。ANXINは「そばにいてくれるだけで幸せです！」と日本語で叫びときめかせた。LEOが、ワイルドな魅力を感じさせるポーズで盛り上げると、ライブは情熱と闘志あふれる後半戦へと突入した。
「Raw Flame」で楽曲に合わせて火柱が勢いよく吹き上がり、メンバーもギアを一気に上げる。「FREAK ALARM」でさらにアグレッシブなステージを披露すると、これぞ、ALPHA DRIVE ONEといった力強いパフォーマンスに会場のボルテージは最高潮に達した。
会場の興奮冷めやらない中、ゲームセクションへ。3つのチームに分かれ、各チーム一つずつゲームに挑戦することに。3チームとも成功すれば“星座の位置が書かれた地図”がゲットでき、失敗すれば罰ゲームが待っているということで、メンバーたちも気合十分。LEO＆ANXINチームは、2人で協力し30秒以内に風船を10個割るというミッション。「罰ゲームを準備しておいた方がいいかも…」とやる前から弱気のLEOに、「諦めないでください！」と無邪気に激励するANXIN。風船を胸に挟みハグで割るという作戦で10個を割ることには成功したものの、ほんの少しだけ時間オーバーしてしまい、ミッションは失敗に終わった。
JUNSEO、ARNO、SANGHYEONチームは、3つの星を渡るミッションに挑戦。JUNSEOの背中にARNO、その上にSANGHYEONが乗る“サンドイッチ作戦”で見事成功を収めた。一方、SANGWON＆XINLONGチームは、体に貼られた星型ポストイットを手を使わずに落とすミッションに挑戦。体を激しくシェイクして奮闘するも惜しくも失敗し、「強く貼りすぎだよ〜」とこぼすSANGWONの姿が会場を和ませた。
惜しくもミッションに失敗してしまったが、罰ゲームのダンスチャレンジをしてリベンジすることに。少女時代の「MR.TAXI」（LEO）、KARAの「Mr.」（XINLONG）、EXOの「Growl」（ARNO）、MilK！の「爆裂愛してる」（SANGHYEON）やパラパラチャレンジ（JUNSEO）、ZEROBASEONEの「TOP5」（SANGWON）、JUNG KOOKの「Seven（feat. Latto）」（ANXIN）まで、かっこかわいく踊ると、無事に地図が完成した。
本編ラストを飾ったのは、韓国デビューアルバムの1番トラックである「FORMULA」。轟音とともにステージには火柱が立ちあがり、ステージを駆け巡るレーザー演出が会場の興奮を最高潮に導く。ヘルメットのシールドを下ろす「ポイントダンス」もばっちり決まり、この日一番の歓声が響いた。
ALLYZの光の中に向かって歩いていくALPHA DRIVE ONEの映像がスクリーンに映し出されると、客席のペンライトも連動して光り、幻想的な光景が広がった。「Good Life」のイントロに合わせて再びステージに登場したメンバーは、そのまま声援の中に飛び込むようにアリーナにIN。愛嬌ポーズを見せたり、ハイタッチをしたり、近距離での交流を楽しんだメンバーは、ステージ中央に戻ると、「Good Life」のリミックスバージョンをフリースタイルで好きなようにダンス。“予定外”のアンコールが幾度も繰り広げられると 、全員が完全燃焼したような表情を見せた。
クロージングコメントでは「横浜で最高の思い出を作ることができました。これからも毎日最善を尽くします（JUNSEO）」、「未熟な僕たちにも応援してくれて感動しています。これからもトップを目指して頑張ります」（ARNO）。「日本で初めてファンコンサートができて本当にうれしかったです。夢のような気持ちにしてくれてありがとうございます。ずっと末永く会いましょうね」（LEO）、「今日もらった愛は絶対に忘れません。皆さんが作ってくれた3日間だと思います。愛しています」（SANGWON）、「情熱的な歓声に感動しました。（日本語で）ALLYZ！そばにいてくれるだけで幸せです！」（ANXIN）、「これからもステキな姿、頑張っている姿を見せます。すぐに戻ってきますよ！」（XINLONG）とメッセージを送った。
SANGHYEONは、日本語の手紙を朗読。「大切な時間をくれてありがとうございます。僕たちをいつも輝かせてくれてありがとうございます」と心を込めて読み上げると、会場はあたたかな空気に包まれた。
アンコールでは、メンバー全員が作詞に参加した「WELCOME home」をサプライズでプレゼント。メンバーが愛情たっぷりに歌い上げると、客席にはペンライトの光が美しい波のように広がり、会場は温かな感動に包まれながらフィナーレを迎えた。
ALLYZとともに未知なる道へ進んでいく「ロードトリップ」というコンセプト通り、楽曲ごとにさまざまな景色を描き出しながら、ALLYZと旅した2時間のライブ。圧巻のパフォーマンスで魅せるかっこよさ、自然体のトークで見せるかわいらしさ、そしてふとした瞬間に漂う大人っぽさ。そのすべてを惜しみなく届けながら、ALLYZとの距離をさらに縮めた時間となった。最後はSANGWONが「僕たちの夢をみてね？わかった？」と、甘い言葉でALLYZをお見送り。次の旅路が今から待ち遠しいファンコンサートだった。
【ソロカット】情熱的なステージを披露！ALPHA DRIVE ONE
スクリーンに流れ星が落ちた場所を探す映像が映されると、ステージには左右中央のダウンリフトからメンバーたちが登場した。オープニングナンバーは、『BOYS II PLANET』ファイナルステージ曲「Never Been 2 Heaven」。「ずっと待ち焦がれた まさにこの瞬間 張り裂けそうに膨らむ このときめきのままに」と歌う歌詞が、幕開けのときめきを倍増させた。
LEOの「ごあいさつします。せーの、ONE DESTINY!」の号令で、全員が「DRIVE TO THE TOP！こんばんは。ALPHA DRIVE ONEです！」と元気よく声を合わせると、XINLONGは「日本でファンコンサートができてうれシンロン」と自分の名前をもじってあいさつ。SANGHYEONは「今日は3、4、5、6倍頑張って、ステージをぶち壊します」と決意表明をした。
おもむろに上着を脱いで始まったのは魅惑的なダンスが魅力の「Chains」。色気を感じさせる鋭いまなざしや表情、緩急のついたパフォーマンスに黄色い声が飛ぶ。ARNOがＴシャツを上げ鍛え上げられた腹筋を見せると、会場には絶叫が響いた。ストーリー仕立ての映像を挟み、「OMG！」をプレイし、疾走感あふれるビートと爽快なシンセサウンドで多幸感を演出した。
最初のMCタイムは、表情演技対決。JUNSEOはSNSで流行の「SUKI！」チャレンジを披露した。ANXINは「そばにいてくれるだけで幸せです！」と日本語で叫びときめかせた。LEOが、ワイルドな魅力を感じさせるポーズで盛り上げると、ライブは情熱と闘志あふれる後半戦へと突入した。
「Raw Flame」で楽曲に合わせて火柱が勢いよく吹き上がり、メンバーもギアを一気に上げる。「FREAK ALARM」でさらにアグレッシブなステージを披露すると、これぞ、ALPHA DRIVE ONEといった力強いパフォーマンスに会場のボルテージは最高潮に達した。
会場の興奮冷めやらない中、ゲームセクションへ。3つのチームに分かれ、各チーム一つずつゲームに挑戦することに。3チームとも成功すれば“星座の位置が書かれた地図”がゲットでき、失敗すれば罰ゲームが待っているということで、メンバーたちも気合十分。LEO＆ANXINチームは、2人で協力し30秒以内に風船を10個割るというミッション。「罰ゲームを準備しておいた方がいいかも…」とやる前から弱気のLEOに、「諦めないでください！」と無邪気に激励するANXIN。風船を胸に挟みハグで割るという作戦で10個を割ることには成功したものの、ほんの少しだけ時間オーバーしてしまい、ミッションは失敗に終わった。
JUNSEO、ARNO、SANGHYEONチームは、3つの星を渡るミッションに挑戦。JUNSEOの背中にARNO、その上にSANGHYEONが乗る“サンドイッチ作戦”で見事成功を収めた。一方、SANGWON＆XINLONGチームは、体に貼られた星型ポストイットを手を使わずに落とすミッションに挑戦。体を激しくシェイクして奮闘するも惜しくも失敗し、「強く貼りすぎだよ〜」とこぼすSANGWONの姿が会場を和ませた。
惜しくもミッションに失敗してしまったが、罰ゲームのダンスチャレンジをしてリベンジすることに。少女時代の「MR.TAXI」（LEO）、KARAの「Mr.」（XINLONG）、EXOの「Growl」（ARNO）、MilK！の「爆裂愛してる」（SANGHYEON）やパラパラチャレンジ（JUNSEO）、ZEROBASEONEの「TOP5」（SANGWON）、JUNG KOOKの「Seven（feat. Latto）」（ANXIN）まで、かっこかわいく踊ると、無事に地図が完成した。
本編ラストを飾ったのは、韓国デビューアルバムの1番トラックである「FORMULA」。轟音とともにステージには火柱が立ちあがり、ステージを駆け巡るレーザー演出が会場の興奮を最高潮に導く。ヘルメットのシールドを下ろす「ポイントダンス」もばっちり決まり、この日一番の歓声が響いた。
ALLYZの光の中に向かって歩いていくALPHA DRIVE ONEの映像がスクリーンに映し出されると、客席のペンライトも連動して光り、幻想的な光景が広がった。「Good Life」のイントロに合わせて再びステージに登場したメンバーは、そのまま声援の中に飛び込むようにアリーナにIN。愛嬌ポーズを見せたり、ハイタッチをしたり、近距離での交流を楽しんだメンバーは、ステージ中央に戻ると、「Good Life」のリミックスバージョンをフリースタイルで好きなようにダンス。“予定外”のアンコールが幾度も繰り広げられると 、全員が完全燃焼したような表情を見せた。
クロージングコメントでは「横浜で最高の思い出を作ることができました。これからも毎日最善を尽くします（JUNSEO）」、「未熟な僕たちにも応援してくれて感動しています。これからもトップを目指して頑張ります」（ARNO）。「日本で初めてファンコンサートができて本当にうれしかったです。夢のような気持ちにしてくれてありがとうございます。ずっと末永く会いましょうね」（LEO）、「今日もらった愛は絶対に忘れません。皆さんが作ってくれた3日間だと思います。愛しています」（SANGWON）、「情熱的な歓声に感動しました。（日本語で）ALLYZ！そばにいてくれるだけで幸せです！」（ANXIN）、「これからもステキな姿、頑張っている姿を見せます。すぐに戻ってきますよ！」（XINLONG）とメッセージを送った。
SANGHYEONは、日本語の手紙を朗読。「大切な時間をくれてありがとうございます。僕たちをいつも輝かせてくれてありがとうございます」と心を込めて読み上げると、会場はあたたかな空気に包まれた。
アンコールでは、メンバー全員が作詞に参加した「WELCOME home」をサプライズでプレゼント。メンバーが愛情たっぷりに歌い上げると、客席にはペンライトの光が美しい波のように広がり、会場は温かな感動に包まれながらフィナーレを迎えた。
ALLYZとともに未知なる道へ進んでいく「ロードトリップ」というコンセプト通り、楽曲ごとにさまざまな景色を描き出しながら、ALLYZと旅した2時間のライブ。圧巻のパフォーマンスで魅せるかっこよさ、自然体のトークで見せるかわいらしさ、そしてふとした瞬間に漂う大人っぽさ。そのすべてを惜しみなく届けながら、ALLYZとの距離をさらに縮めた時間となった。最後はSANGWONが「僕たちの夢をみてね？わかった？」と、甘い言葉でALLYZをお見送り。次の旅路が今から待ち遠しいファンコンサートだった。