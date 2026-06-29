飼い主さんに赤ちゃんが生まれ、お姉ちゃんになったわんちゃん。しかし、初めてのことばかりで、どうしたらいいか分からないことも多いご様子。

大泣きしてしまった赤ちゃんをどうにかしてあやそうとするわんちゃんの姿には、「優しいわんちゃん」「『なんとかしてあげたい』って思っている姿が本当に尊い」と感動の声が寄せられることに。投稿は3万再生を超えて、温かい気持ちを届けています。

【動画：『大泣きする赤ちゃん』を見た犬→『どうするのかな』と見ていたら…まるで人間のような『素敵な行動』】

大泣きしてしまった赤ちゃんを心配そうに見守るメイちゃん

泣きだしてしまった赤ちゃんを頑張ってあやすわんちゃんの光景が投稿されたのは、TikTokアカウント『メイ』。

その日、シェルティのメイちゃんは、赤ちゃんのベッドの近くに立って、戸惑ったような表情を見せていたそう。なぜなら、ベッドで眠っていた赤ちゃんが、大泣きして泣き止まなくなってしまったから。

メイちゃんが赤ちゃんと暮らすようになったのは最近のことで、こんな時どうしたらいいのかまだ分からないメイちゃん。そのため、メイちゃんは赤ちゃんのそばに座って、どうしたらいいのかと赤ちゃんの様子を眺めていたといいます。

自分のおもちゃを貸してあげる姿にほっこり♡

なかなか泣き止まない赤ちゃんをそばで見守っていたメイちゃん。すると、メイちゃんは突然ベッドから離れ、自分のおもちゃの方へと向かったそう。どうやら、自分のおもちゃを赤ちゃんに貸してあげようと思い立ったようです。

大切なおもちゃを咥えて、赤ちゃんに見せてあげるメイちゃん。「これ楽しいよ、一緒に遊ぼう」と誘っているかのようなメイちゃんの優しい姿に、思わずほっこりしてしまいます。

しかし、赤ちゃんはまだおもちゃの楽しさを知らないお年頃。ママをキュンとさせることには成功したものの、赤ちゃんを泣き止ませるには至らなかったのでした。

メイちゃんの優しい気持ちに感動の声続々！

その後も、メイちゃんは他のおもちゃを見つけて赤ちゃんの元に持ってきてあげたものの、赤ちゃんはなかなか泣き止みません。そんな状況に、思わずママを見上げて助けを求めるメイちゃん。

赤ちゃんの泣き止ませ方はまだ分からないけれど、ママをときめかせる才能はバッチリのようです。

そんなメイちゃんの優しい気持ちに、ママは思わず頭を撫でてあげたそう。赤ちゃんのために何かをしてあげようと行動できるメイちゃんは、きっととても頼りになる優しいお姉ちゃんになってくれることでしょう。

赤ちゃんをあやすメイちゃんの優しい姿には、感動の声が寄せられることに。「メイちゃんの優しさに感動して、泣きながら見ました」「『泣かないで』って優しいお顔してるね」「自分のおもちゃを持ってくる優しいわんちゃん」と、優しい気持ちを届けています。

TikTokアカウント『メイ』では、そんなメイちゃんのお姉ちゃんの表情や、無邪気な魅力がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「メイ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。