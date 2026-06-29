YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【韓国観光】聖水に巨大ミッキーが出現！GENTLE MONSTER×F1×ディズニーのコラボが凄すぎた」を公開した。韓国・ソウルの聖水（ソンス）エリアを中心に、話題のショッピングスポットや絶品グルメを満喫する様子を届けている。



動画の前半では、巨大商業ビル「HAUS NOWHERE SEOUL」を訪問。建物の外に鎮座する巨大なミッキーのオブジェに驚きつつ、長蛇の列に並んで店内へ。そこでは「GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）」とディズニー、F1がコラボしたポップアップストアが開催されており、メタリックな質感のサングラスを試着して「未来を感じる！」と興奮気味にコメント。特設フォトブースでは、ミッキーの耳が付いたレーシングヘルメットを被って記念撮影を楽しむ様子も収められている。



夕食には焼肉店「肉汁堂（ユッチュタン）」を訪れ、サムギョプサルやモクサルなどの豚肉を堪能。塩で食べたお肉について「しっかり豚の味がするのに臭くない」とその美味しさを絶賛した。帰国日の朝は、大人気のベーカリーカフェ「Perment bakeshop」でソーセージロールなどを購入し、次世代インスタントコーヒー専門店「newmix Bukchon」でお土産を大量に調達している。



仁川空港での待ち時間には、購入したパンを実食。クリームチーズがたっぷりと入ったイチジクのパンを一口食べ、「めちゃめちゃ幸せな味がしますよ」と笑顔を見せた。最新のファッショントレンドからローカルグルメ、お土産選びまで、韓国の魅力を存分に味わえる内容となっており、次回のソウル旅行の計画を立てる際にぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。



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