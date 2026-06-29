9月18日に公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の新キャストとして、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、増田貴久、野呂佳代、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、佐藤二朗の出演が発表された。

参考：『踊る大捜査線 N.E.W.』サブタイトルは「メトロポリスを駆け抜けろ！」 青島は“捜査一課”に

本作は、1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き社会現象を巻き起こした『踊る大捜査線』シリーズの最新作。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えの大ヒットを記録し、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では興行収入173.5億円を記録した。

脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作を織田が演じ、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも真摯に事件に向かっていく姿が、時に熱く、時にユーモアを交えながら描かれてきた。監督は本広克行、脚本は君塚良一、プロデュースは亀山千広がそれぞれ務める。

新たに出演が発表されたのは、『踊る大捜査線』に新たに参加する「N.E.W.」メンバー9名。台東警察署刑事課強行犯捜査係の芝田ひばり役に趣里、麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係の美浦秋役に白洲、警視庁刑事部捜査第一課長・北丘役に佐々木、警視庁刑事部捜査第一課管理官・真下勇気役に増田、警視庁警務部厚生課・小昏役に野呂、警視庁クリニック看護師・掛井れのん役にももいろクローバーZの玉井、女子高校生・村下希衣子役に櫻坂46の藤吉、女子高校生・須永あかね役に齊藤、警視庁クリニック医師・指方役に佐藤が起用された。

台東署の若き熱血刑事・芝田ひばり（趣里）と、麻布中央署の冷静沈着な今どきの刑事・美浦秋（白洲迅）は、青島（織田裕二）に振り回されながらも、所轄の立場で現場を駆け抜ける。青島の同期であり、警視庁捜査第一課長・北丘（佐々木蔵之介）と、若くして管理官に大抜擢された真下正義（ユースケ・サンタマリア）・雪乃（水野美紀）夫妻の息子・真下勇気（増田貴久）は、本庁の立場で組織と現場の間に挟まれる立場となる。さらに、「幸福（しあわせ）支援部隊」として警視庁内の福利厚生を促進する小昏（野呂佳代）、謎の女子高生たち・村下希衣子（藤吉夏鈴）と須永あかね（齊藤なぎさ）、警視庁クリニックの医師・指方（佐藤二朗）と看護師の掛井（玉井詩織）も登場する。（文＝リアルサウンド編集部）