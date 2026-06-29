バスト100センチの現役薬剤師グラドル・三橋くん スタイル抜群！パイスラ出現ショットに大反響「それで外は歩けんぜ笑」
100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが、自身のXを更新し、大胆ボディを強調した服装のオフショットを投稿した。
【写真】バスト100センチのパイスラ！三橋くんのオフショット
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「／すき？」と、ぴたぴたニットの服と肩からの斜め掛けバッグをあわせたオフショットを公開。バスト100センチが強調された“パイスラ”が出現している。
これにファンは「それで外は歩けんぜ笑」「いつかリアルで見てみたい」「たまらん！」などと反応している。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】バスト100センチのパイスラ！三橋くんのオフショット
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「／すき？」と、ぴたぴたニットの服と肩からの斜め掛けバッグをあわせたオフショットを公開。バスト100センチが強調された“パイスラ”が出現している。
これにファンは「それで外は歩けんぜ笑」「いつかリアルで見てみたい」「たまらん！」などと反応している。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。