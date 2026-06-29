4月に広島県三原市の会社敷地内で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察が29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。

強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島市南区に住む無職・倉本幹太容疑者（29）です。

警察によりますと、倉本容疑者は3月9日、借金700万円の返済を免れようと、三原市沼田の会社敷地内で穴の中に徳田雅希さん（29）を土砂で埋めるなどして殺害した疑いが持たれています。

この事件は2月に東広島市で、会社役員の川本健一さん（49）が殺害された事件の捜査の中で発覚しました。

捜査関係者によりますと、警察は徳田さんを東広島市の殺人・放火事件に関わった人物とみて行方を追っていたということです。その後、3月に家族から行方不明届が出され、4月に三原市の現場から遺体で発見されました。

倉本容疑者と徳田さんは、この東広島市の事件で共犯関係にあるとみられ、倉本容疑者は徳田さんが捜査線上に浮上したことを知り、口封じをしようとしたということです。

倉本容疑者はすでに別の詐欺事件で逮捕・起訴されています。

広島県警はこの後、会見を開くことにしています。