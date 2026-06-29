【バレー男子NL】日本が強い 第2週終えて唯一の負けなし8連勝 フランスに2セット取られてからの意地の大逆転勝利 キャプテンの石川祐希が28得点と最多
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)
男子ネーションズリーグ(NL)の第2週が現地時間28日、各地で行われました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
日本は、現地フランスのファンが集まる中第1セット第2セットを奪われ追い込まれると、そこから大逆転勝利。デュースにもつれながら、3−2（28−30、19−25、25−17、35−33、15−12）と粘り勝ちしました。キャプテンの石川祐希選手が両チーム最多28得点で大接戦を制しました。
第2週の最終戦を終えて、日本が唯一無傷の8連勝で首位キープし続けます。2位はアメリカで6勝2敗。前回王者のポーランドも6勝2敗で3位についています。
▽現地28日結果
ドイツ 3-1 中国
ブルガリア 3-1 ウクライナ
イラン 3-1 キューバ
トルコ 3-0 ベルギー
ブラジル 3-2 カナダ
日本 3-2 フランス
ポーランド 3-1 アルゼンチン
イタリア 3-1 スロベニア
アメリカ 3-1 セルビア
▽日本の予選ラウンド日程
◆中国開催
第1戦 ○3−0 ウクライナ
第2戦 ○3−2 ポーランド
第3戦 ○3−1 中国
第4戦 ○3−1 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 ○3−1 セルビア
第6戦 ○3−2 イラン
第7戦 ○3−2 アメリカ
第8戦 ○3−2 フランス
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン