◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)

男子ネーションズリーグ(NL)の第2週が現地時間28日、各地で行われました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

日本は、現地フランスのファンが集まる中第1セット第2セットを奪われ追い込まれると、そこから大逆転勝利。デュースにもつれながら、3−2（28−30、19−25、25−17、35−33、15−12）と粘り勝ちしました。キャプテンの石川祐希選手が両チーム最多28得点で大接戦を制しました。

第2週の最終戦を終えて、日本が唯一無傷の8連勝で首位キープし続けます。2位はアメリカで6勝2敗。前回王者のポーランドも6勝2敗で3位についています。

▽現地28日結果

ドイツ 3-1 中国

ブルガリア 3-1 ウクライナ

イラン 3-1 キューバ

トルコ 3-0 ベルギー

ブラジル 3-2 カナダ

日本 3-2 フランス

ポーランド 3-1 アルゼンチン

イタリア 3-1 スロベニア

アメリカ 3-1 セルビア

▽日本の予選ラウンド日程

◆中国開催

第1戦 ○3−0 ウクライナ

第2戦 ○3−2 ポーランド

第3戦 ○3−1 中国

第4戦 ○3−1 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 ○3−1 セルビア

第6戦 ○3−2 イラン

第7戦 ○3−2 アメリカ

第8戦 ○3−2 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン