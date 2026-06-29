2度の離婚歴を持つシンママ、元夫の4度の浮気に300万円詐欺被害 壮絶人生を赤裸々告白に「怖い怖い！」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が28日に放送され、「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題して、壮絶な人生を歩んできたシングルマザー、シングルファザーたちが出演した。
【写真】14歳で母になった24歳・あかりさん「布団がビショビショだった」
番組には、2度の離婚歴を持つシングルマザー・あいかさんが登場。1人目の元夫は、妊娠3ヶ月の頃から4度にわたって浮気を繰り返していたほか、結婚式前々日になって結婚式費用が支払われていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げ、わずか2日間で300万円を借りて式を挙げたという衝撃のエピソードを明かした。これにはスタジオの3人も「怖い怖い！」と驚きを隠せなかった。
現在はTikTokで54万人のフォロワーを抱えるあいかさんだが、その後再婚した相手とはわずか10日で離婚。さらに交際していた男性に300万円を貸したところ、相手が詐欺師だったことも判明したといい、波乱続きの人生を赤裸々に語り、最後まで出演者を驚かせた。
番組では男性陣の壮絶な体験も紹介。18歳で年上女性と結婚し父親となったなおきさんは、長女が生後4ヶ月の時に離婚してシングルファザーとなり、その後再婚した妻にも家出先で不倫された過去を告白した。
さらに、シングルファザー・たいようさんは、元妻が5人の男性と不倫していた過去を明かした一方で、現在は年収が減っても子どもと過ごす時間を優先し、毎日手作りのキャラ弁当作りに励んでいることを語り、スタジオを和ませた。
【写真】14歳で母になった24歳・あかりさん「布団がビショビショだった」
番組には、2度の離婚歴を持つシングルマザー・あいかさんが登場。1人目の元夫は、妊娠3ヶ月の頃から4度にわたって浮気を繰り返していたほか、結婚式前々日になって結婚式費用が支払われていなかったことも発覚。親戚中に頭を下げ、わずか2日間で300万円を借りて式を挙げたという衝撃のエピソードを明かした。これにはスタジオの3人も「怖い怖い！」と驚きを隠せなかった。
番組では男性陣の壮絶な体験も紹介。18歳で年上女性と結婚し父親となったなおきさんは、長女が生後4ヶ月の時に離婚してシングルファザーとなり、その後再婚した妻にも家出先で不倫された過去を告白した。
さらに、シングルファザー・たいようさんは、元妻が5人の男性と不倫していた過去を明かした一方で、現在は年収が減っても子どもと過ごす時間を優先し、毎日手作りのキャラ弁当作りに励んでいることを語り、スタジオを和ませた。