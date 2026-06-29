元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が27日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。閲覧専用のSNSアカウントの存在を明かした。

田中は「サッカーで最近、めっちゃ格好いいと思う人見つけて」と前置きした上で「言っていいよね？ 私、狙ってないからね？ 狙ってないし、そういうあれじゃなくて。中村敬斗さん」と明かした。

「めっちゃ格好いいの。背が高くて。顔小さくて。ファッション誌の表紙に出られて」と絶賛した上で「私、インスタ見るだけのアカウント持ってるんですけど、フォローしちゃいました」と閲覧専用のアカウントの存在を明かした。当該アカウントは「適当な名前でやってます」と補足した。

田中はSNSをやらないことで知られている。かつて、自身の写真集販売を促進するインスタグラムを期間限定で運営。フォロワーは200万人以上いたが、期間終了後にアカウント閉鎖。以降、自身のSNS運営は行っていない。理由について同番組内で明かしている。5月9日放送回で「私はやり始めたらすごい気になっちゃう、いろんなことが。いいねの数とか、この投稿は伸びるのに、どうしてこれはそうじゃないんだろうとか。そうすると、伸びている投稿に寄せていっちゃう自分が嫌だし」と語った。さらに「プライベートを隠そうとしているのに、日頃。なのに、SNSではすべてさらけ出してて。意味分からないじゃん。そこの整合性がとれないから」と主張した。

中村は現在行われているFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に日本代表として出場。1次リーグのオランダ戦では後半12分、0−1から同点に追い付くゴールを決めている。