イメージワンが大幅高、米２ｎｄ ＳＫＩＮ ＬＡＢＳを子会社化へ イメージワンが大幅高、米２ｎｄ ＳＫＩＮ ＬＡＢＳを子会社化へ

イメージ ワン<2667.T>が大幅高している。２６日の取引終了後に、天然鉱物を繊維に複合させた機能性テキスタイル技術の研究開発を行う米２ｎｄ ＳＫＩＮ ＬＡＢＳ（カリフォルニア州）が実施する第三者割当増資を引き受け、子会社化すると発表したことが好感されている。



取得価額は約１億８０００万円で、議決権所有割合の５１．０％を所有する。子会社化によりイメージワンの医療業界における強固な事業基盤と２ｎｄ ＳＫＩＮ社の高度なスマートテキスタイル技術を融合させることで、「医療×スマートテキスタイル」という新領域を共同で開拓する。また、２ｎｄ ＳＫＩＮ社による国内市場展開に向けて子会社「ＥＮＥＲＧＹ ＳＫＩＮ ＪＡＰＡＮ」を設立する。なお、同件が２６年９月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS