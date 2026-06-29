「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、ＤＣＭホールディングス<3050.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でＤＣＭは大幅高。同社は前週末２６日取引終了後、第１四半期（３～５月）連結決算を発表。売上高は１５１９億４３００万円（前年同期比９．８％増）、営業利益は１１３億７３００万円（同１７．４％増）だった。気温が高く推移したことからエアコンや扇風機、空調ウェアなどの夏物作業衣料が好調に推移した。中東情勢の影響によってトイレットペーパーやラップ、ごみ袋などの一時的なまとめ買いが発生した影響もあった。



好決算が評価され、週明けの同社株は大きく値上がりしている。これを受け、買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS