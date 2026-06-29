◎２９日前場の主要ヘッドライン
・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、ＷＴＩ価格は一時４カ月ぶり安値水準に下落
・東洋エンジが急反発で底値離脱気配に、高市政権が南鳥島沖のレアアース開発計画に本腰
・参天薬は６連騰、点眼剤ＳＴＮ１０１２７００でアジア事業領域初の販売承認取得
・中村超硬はストップ高カイ気配、希薄なレアアースイオンの回収技術に関する研究開始
・ＵＮＥＸＴは大幅に３日続伸、ＴＢＳＨＤと資本・業務提携契約締結
・トラースＯＰがＳ高カイ気配、ＳＴＢ機器がＮＴＴイノベーティブデバイスに採用
・リンクユーＧはＳ高カイ気配、運営参画の海外向け漫画アプリが経産省ＩＰ３６０に採択
・エムアップは高い、前期に続き今期営業最高益更新へ
・ＪＭＤＣは３日続伸、皮膚病態の根本的要因を解明するためのプロジェクトを開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・東洋エンジが急反発で底値離脱気配に、高市政権が南鳥島沖のレアアース開発計画に本腰
・参天薬は６連騰、点眼剤ＳＴＮ１０１２７００でアジア事業領域初の販売承認取得
・中村超硬はストップ高カイ気配、希薄なレアアースイオンの回収技術に関する研究開始
・ＵＮＥＸＴは大幅に３日続伸、ＴＢＳＨＤと資本・業務提携契約締結
・トラースＯＰがＳ高カイ気配、ＳＴＢ機器がＮＴＴイノベーティブデバイスに採用
・リンクユーＧはＳ高カイ気配、運営参画の海外向け漫画アプリが経産省ＩＰ３６０に採択
・エムアップは高い、前期に続き今期営業最高益更新へ
・ＪＭＤＣは３日続伸、皮膚病態の根本的要因を解明するためのプロジェクトを開始
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS