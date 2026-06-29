・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、ＷＴＩ価格は一時４カ月ぶり安値水準に下落

・東洋エンジが急反発で底値離脱気配に、高市政権が南鳥島沖のレアアース開発計画に本腰

・参天薬は６連騰、点眼剤ＳＴＮ１０１２７００でアジア事業領域初の販売承認取得

・中村超硬はストップ高カイ気配、希薄なレアアースイオンの回収技術に関する研究開始

・ＵＮＥＸＴは大幅に３日続伸、ＴＢＳＨＤと資本・業務提携契約締結

・トラースＯＰがＳ高カイ気配、ＳＴＢ機器がＮＴＴイノベーティブデバイスに採用

・リンクユーＧはＳ高カイ気配、運営参画の海外向け漫画アプリが経産省ＩＰ３６０に採択

・エムアップは高い、前期に続き今期営業最高益更新へ

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※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS