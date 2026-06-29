『Mステ』初登場KEY TO LITをジュニアが囲んだ紅白衣装の集合オフショットに反響！「事務所の伝統を感じた」「圧巻のパフォーマンス」「群舞が素敵だった」

【写真】『Mステ』初登場KEY TO LITをジュニアが囲んだ紅白衣装の集合オフショット①②

ジュニア公式Xと『ミュージックステーション』公式Xにて、KEY TO LITが出演したテレビ朝日系『ミュージックステーション』（6月26日放送）のオフショットが公開された。

■少年隊の「Act-Show」を猪狩蒼弥の振り付けでカバー

6月26日の放送ではKEY TO LITが少年隊の「Act-Show」をカバー。ジュニアもそのバックとして出演した。

オフショットでは、首元のあいた白シャツ＆赤パンツ姿の岩崎大昇（「崎」はたつさきが正式表記）・井上瑞稀・中村嶺亜・猪狩蒼弥・佐々木大光のKEY TO LITメンバーを囲んで、上下赤衣装の関翔馬・鈴木瑛朝・渡辺惟良・岸蒼太・小久保向一朗・岡橋亮汰・壹岐碧・林田芯・新宮楓真・田代海瑠が並んでいる。

コメント欄には

「事務所の伝統を感じた」

「圧巻のパフォーマンス」

「群舞が素敵だった」

「ジュニアのレベルを超越してた」

などといったファンの声が続々と到着。

『ミュージックステーション』公式Xには、KEY TO LIT単独のオフショットも公開されている。

「KEY TO LITとしてのパッションと個々それぞれのパッションが出ているパフォーマンスになっています」（岩崎）

「大先輩の少年隊さんの曲だからこそ、自分たちのパッションや歌唱が存分に発揮されるんじゃないかと思っています」（猪狩）

「メンバーの猪狩が振り付けをしました！そこに注目して見て欲しいです」（佐々木）

など、メンバー全員分のメッセージも公開されているのでチェックしてみよう。

■KEY TO LIT＆ジュニア『Mステ』オフショット

KEY TO LITとジュニアのリンクコーデにも注目。

■KEY TO LIT『Mステ』オフショット

初登場らしいフレッシュなガッツポーズを決めた5人。