「FIFAワールドカップ2026」決勝トーナメント 日本テレビ中継カード 放送予定一覧
FIFAワールドカップ2026 グループステージ終了にともない、決勝トーナメントの中継カードが決定。注目の対決が揃った6試合を、日本テレビ系全国ネットで生中継する。
＜決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）＞
・7月1日（水）午前1:39〜 コートジボワール×ノルウェー
◎ラウンド32で、日本がブラジルに勝ったら次に戦う相手が決まる
・7月3日（金）午前7:40〜 ポルトガル×クロアチア
◎C.ロナウド（ポルトガル）vsモドリッチ（クロアチア） レジェンド対決
・7月4日（土）午前6:40〜 アルゼンチン×カーボベルデ
◎現在大会得点王のメッシvs大旋風の初出場国
＜決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）＞
・7月5日（日）午前5:40〜 ドイツvsパラグアイの勝者×フランスvsスウェーデンの勝者
◎優勝候補対決となるか？
・7月7日（火）午前3:40〜 ポルトガルvsクロアチアの勝者×スペインvsオーストリアの勝者
◎41歳 C.ロナウド（ポルトガル）vs18歳 ヤマル（スペイン）が実現か？
＜準決勝＞
・7月15日（水）午前3:40〜 M97勝者×M98勝者
※「M○○」の記載はマッチナンバー