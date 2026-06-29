FIFAワールドカップ2026 グループステージ終了にともない、決勝トーナメントの中継カードが決定。注目の対決が揃った6試合を、日本テレビ系全国ネットで生中継する。

＜決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）＞

・7月1日（水）午前1:39〜 コートジボワール×ノルウェー

◎ラウンド32で、日本がブラジルに勝ったら次に戦う相手が決まる

・7月3日（金）午前7:40〜 ポルトガル×クロアチア

◎C.ロナウド（ポルトガル）vsモドリッチ（クロアチア） レジェンド対決

・7月4日（土）午前6:40〜 アルゼンチン×カーボベルデ

◎現在大会得点王のメッシvs大旋風の初出場国

＜決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）＞

・7月5日（日）午前5:40〜 ドイツvsパラグアイの勝者×フランスvsスウェーデンの勝者

◎優勝候補対決となるか？

・7月7日（火）午前3:40〜 ポルトガルvsクロアチアの勝者×スペインvsオーストリアの勝者

◎41歳 C.ロナウド（ポルトガル）vs18歳 ヤマル（スペイン）が実現か？

＜準決勝＞

・7月15日（水）午前3:40〜 M97勝者×M98勝者

※「M○○」の記載はマッチナンバー