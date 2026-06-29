アイドルグループ「パラレルサイダー」の運営が29日までに公式Xを更新。メンバー宮奈もこについて重大な規約違反が判明したとし、グループ脱退を発表した。

公式Xでは「この度メンバーの『宮奈もこ』におきまして、重大な規約違反が判明しましたため、本日2026年6月28日付にてグループを脱退とさせていただきます」と報告。「以降の活動につきましては、現メンバーにて予定通り進めてまいります」とした。

続けて「本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と注意をうながすとともに、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりご心配とご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

宮奈は自身のXで「この度、このような形で突然活動を終了することとなり、皆様を驚かせ、ご心配をおかけしてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「活動には真っ直ぐ誠実に取り組んで参りました。決して皆様を悲しませるつもりはなかったことだけは、どうか信じていただけると幸いです」と訴えた。