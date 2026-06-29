【FIFAワールドカップ2026】ヨルダン代表 1ー3 アルゼンチン代表（日本時間6月28日／ダラス・スタジアム）

【映像】各国メディア騒然の「低弾道FK」（実際の様子）

左足から放たれた衝撃の一撃に、世界中のメディアも語彙力を失うほどの大熱狂に包まれている。アルゼンチン代表FWのリオネル・メッシが、意表を突く低弾道の直接FKでFIFAワールドカップ新記録となる7試合連続ゴール＆大会通算19ゴール目を達成。各国メディアが最大級の賛辞を送っている。

すでにグループ首位通過を決めていたアルゼンチン代表は、日本時間6月28日のグループJ第3節でヨルダン代表と対戦。ここまで5ゴールのメッシはベンチスタートになったが、2ー1で迎えた60分に途中出場すると、80分に役者の違いを見せつける。

ボックス手前中央で自ら得たFK。短い助走からメッシが左足を振り抜くと、放たれたシュートは壁の上ではなく、ジャンプした壁の外側ギリギリをグラウンダーで通過。意表を突かれたGKは一歩も動けず、ボールは鋭いカーブを描いてゴール左下へと吸い込まれた。

大会史上初となる7試合連続ゴール（前回大会のラウンド16から）という偉業と、あまりにも美しく鋭いシュートに対し、海外の有力メディアもこぞって絶賛の言葉を並べた。

イギリス公共放送『BBC』は、「メッシにとって今大会6点目！W杯7試合連続ゴールを決めた史上初の男だ」と速報。元イングランド代表MFのダニー・マーフィー氏が「ただただ信じられない。彼は試合に決定的な影響を与える」と驚嘆すれば、現地記者のエリザベス・コンウェイ氏も「やはりこの男だった！ヨルダンは隙間を完璧に突かれ、象徴的な左足の代償を払うことになった」と報じた。

また、イギリス紙『The Guardian』も、「メッシに30分を与えれば、彼は記憶に残る魔法を振りまいてくれる」と、その圧倒的なカリスマ性を独特の詩的な表現で称賛した。

「まさにマスタークラスの一撃」

さらに、アメリカのスポーツチャンネル『ESPN』は、「ただただ崇高。他に何と言えばいい！？」と興奮気味に報道。「2層になった壁の外側を巻く低いシュートで、動けないGKを破って下隅へ流し込んだ！」と、その超絶技巧を熱いテキストで伝えている。

イタリア紙『Gazzetta dello Sport』が「アルビセレステ（アルゼンチン代表）の背番号10は、ますます伝説になった」と報じた一方で、最も熱狂していたのはスペイン紙『MARCA』だ。「狂気の沙汰だ。歴史上最高の選手。議論の余地はない。彼こそがD10S（神）だ」と最大級の賛辞を送り、「ベンチから瞬きする間に輝きを放った。グラウンダーでGKを欺いた一撃は、まさにマスタークラスだ」と褒めちぎった。

このゴールで、今大会のゴール数を「6」に伸ばしたメッシ。自身がいまだ手にしていない数少ない個人タイトルのひとつであるW杯得点王の争いでもトップを快走している。

アルゼンチン代表はグループJを3連勝で首位突破し、次戦のラウンド32ではカーボベルデ代表との対戦が決まっている（日本時間7月4日朝7時キックオフ）。絶好調の背番号10は、カーボベルデ戦、そしてその先のラウンド16へと続くノックアウトステージでも、世界中を驚かせる「魔法」を見せてくれるのか。期待が高まる。

（FIFAワールドカップ2026）

