インスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんが28日、木原龍一さんと共同でインスタグラムを更新。氷上から激変の姿を公開すると、ファンから熱視線が注がれた。

三浦さんは、「1日で5着の浴衣を着ての撮影でした！ 色や柄が変わるたびに雰囲気もガラッと変わるので、 とっても楽しい時間でした」と木原さんと共同で投稿。「『家庭画報』8月号 7月1日発売です。 ぜひご覧ください！」とつづった。

公開した写真は、氷上とは一変の浴衣姿。三浦さんは金魚模様のものや、水色の浴衣を着て笑顔。ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「素敵！とても良くお似合いです」

「お二人を見てると幸せな気持ちになります」

「璃来ちゃんも龍一くんもどんな色でも似合ってる」

「昭和初期の新婚家庭みたいだわ、素敵すぎる」

「ユカタりくりゅう最高最高！！」

また、三浦の背後に木原がうっすら映りこんでいる写真もあり、「心霊写真かと思いました」「りゅういちくんに最初気づかず、見つけた瞬間びっくりして声出ました（笑）」などの声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）