連載「ワールドカップ・トリビア」第18回

地球規模のスポーツの祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は、決勝トーナメントが始まった。「THE ANSWER」は期間中、今さら人に聞けない素朴なギモンに回答する連載「ワールドカップ・トリビア」を展開。スポーツ新聞社の記者としてJリーグ開幕前からサッカー取材を続けてきたスペシャリスト・荻島弘一氏が、ズバリ答える。第18回は「サッカーのルールはどこが決める？」。

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Q.サッカーのルールはどこが決めるの？

A.主導しているのはイギリス

【解説】

スローインやゴールキックの時の「5秒ルール」や選手交代時の「10秒ルール」など、今大会から新しい競技規則が導入されています。ルールを決めるのは国際サッカー連盟（FIFA）と思いがちですが、実は競技に関わる重要なことを決めているのは国際サッカー評議会（IFAB）という別の組織です。

IFABは1882年、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドのイギリス4協会によって設立されました。FIFAが誕生する1904年より20年以上前です。FIFAはイギリス4協会が決めたルールを、そのまま採用していたのです。

1913年にIFABにFIFAが加わります。もっとも、議決権は4協会の各2票に対してFIFAも2票。8割以上の賛成でルール改正できたため、イギリス4協会がまとまればFIFAが反対しても関係なかったのです。プロアマ問題で一時FIFAは脱会しますが、その後復帰してもこの状態が続きました。

58年に大きな転機が訪れます。多くの加盟国を持つ影響力を考慮して、FIFAに議決権4票が与えられます。同時にイギリス4協会は各1票となりました。規則の改正には計8票のうち6票、75パーセントの賛成が必要。FIFAの賛成がなければルール改正はできなくなったのです。とはいえ、権利の半分はイギリス4協会。いまだに強い力を持っているといえます。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。