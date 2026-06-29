コロワイドグループのかっぱ寿司は、タカラトミーのミニカー「トミカ」とのコラボ「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」第2弾を7月6日より開催する。

本キャンペーンでは期間中、お会計税込3,500円以上利用し、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示するとかっぱ寿司限定のオリジナルミニカーが税込3,500円毎に1台もらえる。

第2弾では「「かっぱ寿司 キャンペーントミカ 『トラック（暗いところでやさしく光るたこ）』」が登場。大きな「たこ」を荷台に乗せて走る運搬トラックで、生きたまま元気な「たこ」をはこぶトラックの姿を通して、かっぱ寿司の新鮮でおいしいおすしの裏側を表現している。荷台に乗ったたこが、暗いところでやさしく光るギミックがついている。

(C) ＴＯＭＹ

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※当「バーコード付引換券」は他値引きクーポンとの併用可能です。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※「キャンペーントミカ“あそべる！くるま”」の数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※店舗により在庫状況が異なります。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はございません。

※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※「キャンペーントミカ“あそべる！くるま”」は、お会計税込3,500円毎に1台プレゼントいたします。

(例)お会計税込3,500 円で 1 台、税込7,000 円の場合は 2 台プレゼントいたします。

※デリバリーでのご注文は対象外となります。

※一部併用不可のキャンペーンがあります。予めご了承ください。

※キャンペーン詳細・各店の初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページをご参照ください。

※掲載画像・イラストはイメージです。