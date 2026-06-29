テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、サッカー北中米Ｗ杯について特集した。

スタジオには解説として元日本代表の武田修宏氏、決勝トーナメント１回戦のブラジル―日本戦が行われる現地、米テキサス州ヒューストンからサッカー解説者の松木安太郎氏が中継生出演。ブラジル戦に向けての展望について熱くトークが繰り広げられた。

試合キックオフは日本時間３０日午前２時（２９日２６時）。司会の羽鳥アナウンサーは「全国の会社員のみなさん！どうしよう！？」と口に。「２時です！頑張って起きているのには遅いし、早く起きるには早いし」と悩ましげに語った。

これに武田氏は現地にいる松木氏に対して「運を持ってますよね！ブラジル対日本を（現地で）見られるんですから！」。松木氏は「いやいや武田さんほどじゃないですよ」と謙そん。それでも「日本のサッカー界の歴史が変わる一戦だと思いますよ」と語った。

最後は羽鳥アナが「みなさん、応援しましょう！」と呼びかけて締めた。