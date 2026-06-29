世界注視の大一番が刻々と近づいてきた。北中米W杯の1次リーグF組をオランダに次いで2位で通過した森保ジャパンは、日本時間30日午前2時にキックオフされる決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に臨む。

【もっと読む】選手のためじゃない！「給水タイム」でスポンサーは400億円のバカ儲け

日本代表は2025年10月、東京・調布でブラジル代表と強化試合を行い、前半の0-2から後半の3得点で逆転勝利を飾った。

日本にとって王国ブラジル相手に14戦目にして初勝利。ブラジルは2点リードからの逆転負けは73年ぶり。この明暗クッキリの一戦によって「W杯優勝が森保ジャパンの目標。ブラジル恐るるに足らず」といった楽観論が日本サッカー全体に漂っている。

残念ながら8カ月前と今大会のブラジル代表は完全なる別モノである。 東京での強化試合の先発メンバーでW杯の主力はMFのカゼミロ、ギマランイス、パケタとFWビニシウスの4人。DF4人とGK1人はW杯メンバーに誰ひとり選ばれておらず、途中出場5選手の中で選出されたのはFWクーニャだけ。

実質二軍半のブラジルを相手に勝っただけ、という見方もできるのだ。

「ブラジルなど優勝候補の国々は、決勝Tからが＜本当のW杯＞です。ブラジルは1次リーグ3試合すべて余力を残しながら戦った。全力で牙をむいてくるブラジル相手に日本の勝率は10％というのが妥当なところでしょう」と元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏が前置きしながら「日本が勝利するための条件」をこう話す。

「まずは今大会4得点1アシストと絶好調のビニシウスをいかに封じるか、でしょう。ビニシウスは攻撃時に4-3-3の3トップの左に、守備時には4-4-2の2トップの左に入る。マッチアップするのは3バックの右で先発が予想されるDF冨安健洋（27=アヤックス）です。スウェーデン戦に温存された冨安が、満を持して先発してビニシウス封じに成功すれば、ブラジルの得点力は大きく減退する。さらにDFラインの前に位置する守備的MFのカゼミロに仕事をさせないことです。驚異的なボール奪取能力と類いまれな危機察知能力が持ち味のカゼミロには＜数的優位の状況をつくり出す天才＞というストロングポイントもある。局面に応じてDF4人の間に入って守備を強化したり、シャドーのギマランイスとパケタと連係して攻撃の起点になったり、非常に優れたバランス感覚の持ち主なのです。日本はシャドーで先発が予想されるFWの前田大然（28=セルティック）と伊東純也（33=ゲンク）がアグレッシブに動いてカゼミロの良さを半減させ、得点チャンスを増やしたい」

試合の趨勢を大きく左右する2人

サッカージャーナリストの藤江直人氏は「ビニシウスを封じるのに3バックの右・冨安と右ウイングバック（WB）の堂安律（28=フランクフルト）の連係プレーが不可欠となります」という。

「攻守にエネルギッシュに躍動し、森保ジャパンの屋台骨を支えている堂安が、ここまで見せてきた献身性を発揮して冨安との息の合ったコンビプレーでビニシウスを無力化したい。ボランチには絶好調のMF田中碧（27=リーズ）とスウェーデン戦に温存された佐野海舟（25=マインツ）を起用。特に田中は今大会フィジカルもメンタルも高い次元で安定し、攻守にわたって素晴らしいプレーを披露している。日本は守勢に回る時間帯が多くなるだろうが、このボランチ2人の踏ん張り具合が、試合の趨勢を大きく左右するでしょう。さらにGK鈴木彩艶（23=パルマ）のパフォーマンスにも注目です。1996年アトランタ五輪のブラジル戦＜マイアミの奇跡＞の立役者のひとり、GK川口能活（現・磐田GKコーチ）のような神がかり的なビッグセーブの連発を期待したい」（藤江氏）

森保監督は、決勝T1回戦の相手をブラジルと想定。日本の右サイド系選手を26日のスウェーデン戦に出さないという＜秘策＞を講じたともっぱら。ビニシウスと相対する冨安と佐野を休ませ、さらに堂安を後半21分にベンチに下げてフル出場を回避した。堂安に代わって出場したFW伊東は、シャドーの右で先発が想定されている。日本の右サイドの強化のために伊東もプレー時間を短くして疲弊度を軽減したのだ。

スペインの有力メディア「マルカ」が、独自の算出方法でW杯の優勝予想を報じた。それによると．▲襯璽鵐船鶚▲好撻ぅ鶚フランスぅぅ鵐哀薀鵐畢ゥ灰蹈鵐咼↓Ε屮薀献襦帖弔搬海い篤本は前回大会4位のモロッコと並んで15位だった。ちなみに決勝T1回戦のブラジル戦に勝利する確率は36.2％だった。

劣勢が予想される森保ジャパン、下馬評を覆すことができるか──。