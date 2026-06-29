メジャー初Vの25歳は“3.1億円”のビッグマネーを獲得 2、3位も1億円超…日本勢9人はいくら稼いだ？
＜KPMG全米女子プロ選手権 最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞今年の女子プロゴルファーNo.1を決める大会は、韓国の25歳、ユ・ヘランが制し、メジャー初優勝を飾った。今大会は、史上最高額の賞金総額1300万ドル（約21億円）がかけられており、勝者のヘランは195万ドル（約3億1390万円）というビッグマネーもつかみとった。
【写真】これが3億円の美酒の味？
それ以下の選手もやはり破格。最終18番のバーディで単独2位に浮上したユン・イナ（韓国）は、116万9107ドル（約1億8822万円）を稼いだ。3位のブルック・ヘンダーソン（カナダ）、デウィ・ウェーバー（オランダ）でも75万2089ドル（1億2108万円）を手にする。では、日本勢はいくら稼いだのか？ 最上位の12位タイで終えた山下美夢有は21万368ドル（約3386万円）を上積み。15位の畑岡奈紗は17万5806ドル（2830万円）だった。19位タイの古江彩佳と岩井明愛は14万2098ドル（2287万円）。24位タイの桑木志帆は11万1293ドル（1791万円）と、日本ツアーなら優勝に匹敵する賞金を持ち帰る。32位タイの西郷真央は8万5512ドル（約1376万円）、42位タイの勝みなみは5万5686ドル（約896万円）、52位の馬場咲希は4万2244ドル（約680万円）、64位タイの渋野日向子は2万9123ドル（約468万円）だった。次は2週後の7月9日からの「アムンディ・エビアン選手権」（エビアン・リゾートGC/フランス）でメジャー連戦となる。こちらもすでに賞金総額910万ドル（約14億6510万円）がかけられることが発表されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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それ以下の選手もやはり破格。最終18番のバーディで単独2位に浮上したユン・イナ（韓国）は、116万9107ドル（約1億8822万円）を稼いだ。3位のブルック・ヘンダーソン（カナダ）、デウィ・ウェーバー（オランダ）でも75万2089ドル（1億2108万円）を手にする。では、日本勢はいくら稼いだのか？ 最上位の12位タイで終えた山下美夢有は21万368ドル（約3386万円）を上積み。15位の畑岡奈紗は17万5806ドル（2830万円）だった。19位タイの古江彩佳と岩井明愛は14万2098ドル（2287万円）。24位タイの桑木志帆は11万1293ドル（1791万円）と、日本ツアーなら優勝に匹敵する賞金を持ち帰る。32位タイの西郷真央は8万5512ドル（約1376万円）、42位タイの勝みなみは5万5686ドル（約896万円）、52位の馬場咲希は4万2244ドル（約680万円）、64位タイの渋野日向子は2万9123ドル（約468万円）だった。次は2週後の7月9日からの「アムンディ・エビアン選手権」（エビアン・リゾートGC/フランス）でメジャー連戦となる。こちらもすでに賞金総額910万ドル（約14億6510万円）がかけられることが発表されている。
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