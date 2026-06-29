11時の日経平均は378円安の6万8982円、アドテストが284.8円押し下げ 11時の日経平均は378円安の6万8982円、アドテストが284.8円押し下げ

29日11時現在の日経平均株価は前週末比378.64円（-0.55％）安の6万8982.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は910、値下がりは609、変わらずは33と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は284.8円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が246.19円、キオクシア <285A>が147.36円、フジクラ <5803>が60.34円、イビデン <4062>が38.22円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を140.79円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が51.46円、ファストリ <9983>が37.01円、コナミＧ <9766>が22.12円、京セラ <6971>が17.16円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、保険、小売、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分0秒時点



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