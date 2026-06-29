【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: Bakunawa Killer Announcement Trailer】 6月29日 公開

　セガは、2027年に発売を予定している対戦格闘「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS（バーチャファイター クロスロード）」に関する映像を公開した。

　公開された「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: Bakunawa Killer Announcement Trailer」は、新たに参戦するキャラクターと思われる「バクナワ・キラー」を紹介する映像。不気味な仮面にべん髪という出で立ちで、映像ではドラマ仕立てに彼を紹介する内容となっている。

【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: Bakunawa Killer Announcement Trailer】

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