【バーチャ新作】謎の男「バクナワ・キラー」を紹介する「バーチャファイター クロスロード」のトレーラー公開
【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: Bakunawa Killer Announcement Trailer】 6月29日 公開【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: Bakunawa Killer Announcement Trailer】
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セガは、2027年に発売を予定している対戦格闘「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS（バーチャファイター クロスロード）」に関する映像を公開した。
公開された「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS: Bakunawa Killer Announcement Trailer」は、新たに参戦するキャラクターと思われる「バクナワ・キラー」を紹介する映像。不気味な仮面にべん髪という出で立ちで、映像ではドラマ仕立てに彼を紹介する内容となっている。
VIRTUA FIGHTER CROSSROADS- VIRTUA FIGHTER CROSSROADS 公式 (@VFCR_JP) June 28, 2026
格闘の街ヴィラサパラを揺るがす連続襲撃事件
その犯人は、“バクナワ・キラー”とあだ名される謎の男だった。#VFCR #バーチャファイター pic.twitter.com/H2mkEj6mmY
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